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Новые правила ЕС приведут к хаосу в отдыхе туристов на праздниках

Глеб Парфененко
Нові правила ЄС, призведуть до хаосу у відпочинку туристів на святах

Туристов, путешествующих в ЕС, предупреждают, что в следующем году их ждет полный хаос из-за новых правил на границе. К концу следующего  ЕС готовится ввести свою новую систему въезда, которая потребует от граждан, не являющихся гражданами ЕС, сканировать четыре отпечатка пальца и делать фотографию. Система въезда / выезда (EES) должна быть запущена в мае и будет контролировать граждан стран, не входящих в ЕС, въезжающих в блок.

Эксперты заявили, что новые правила, судя по всему, были разработаны для аэропортов, а не для наземных переходов.

Новые правила ЕС приведут к хаосу в отдыхе туристов на праздниках
Эксперты говорят, что новая инфраструктура EES может вызвать хаос и длинные очереди. (Изображение: GETTY)

Аэропорты должны относительно легко справиться с новыми правилами, поскольку пассажиры уже проходят иммиграционный контроль пешком индивидуально.

Рирдон сказал Комитету по юстиции и внутренним делам Палаты лордов Великобритании: «Невозможно провести биометрический контроль, не вытащив всех из машины.

«Мы впервые рассчитываем на обработку от 1600 до 1700 пассажиров в час. «Это невыполнимая задача в том пространстве, которое у нас есть. Это большой риск пробок на ключевых автомагистралях.

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