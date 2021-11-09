Новые правила ЕС приведут к хаосу в отдыхе туристов на праздниках

Туристов, путешествующих в ЕС, предупреждают, что в следующем году их ждет полный хаос из-за новых правил на границе. К концу следующего ЕС готовится ввести свою новую систему въезда, которая потребует от граждан, не являющихся гражданами ЕС, сканировать четыре отпечатка пальца и делать фотографию. Система въезда / выезда (EES) должна быть запущена в мае и будет контролировать граждан стран, не входящих в ЕС, въезжающих в блок.

Эксперты заявили, что новые правила, судя по всему, были разработаны для аэропортов, а не для наземных переходов.

Аэропорты должны относительно легко справиться с новыми правилами, поскольку пассажиры уже проходят иммиграционный контроль пешком индивидуально.

Рирдон сказал Комитету по юстиции и внутренним делам Палаты лордов Великобритании: «Невозможно провести биометрический контроль, не вытащив всех из машины.

«Мы впервые рассчитываем на обработку от 1600 до 1700 пассажиров в час. «Это невыполнимая задача в том пространстве, которое у нас есть. Это большой риск пробок на ключевых автомагистралях.