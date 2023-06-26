Небезпечніші за сонце: які речовини в сонцезахисному кремі токсичні

Їдете на море? Не забудьте прихопити сонцезахисний крем, але обов’язково зверніть увагу на склад. Деякі компоненти негативно впливають на організм.

Варто одразу зазначити, що лікарі радять користуватися кремом для обличчя з SPF не лише засмагаючи на пляжі, а й у місті. І навіть у похмуру погоду. Більше того, не завадить такий засіб восени, навесні і навіть узимку, в ті дні, коли УФ індекс перевищує норму.

Якщо тіло в більшості випадків закрите одягом і захищене від ультрафіолету, обличчя завжди оголене. А де сонячне проміння, там і передчасне старіння, зморшки та пігментація. Влітку, коли ми носимо короткі шорти та легкі топи, сонцезахисний крем потрібен не тільки для обличчя, а й для тіла, особливо якщо ви довго перебуваєте на вулиці, вирішили позасмагати чи скупатися.

“Всі, напевно, чули, що ультрафіолетові промені можуть викликати онкологію. Зокрема, це плоскоклітинний рак, базаліома та меланома. Сезон відпусток вже у розпалі. Необхідно нагадати про важливість захисту від сонячних променів”, – пояснює лікар-онколог.

За його словами, існує 3 типи сонячних променів:

UVA-промені. Вважаються найслабшими із усіх видів. UVA-промені завдають шкоди шкірі, але він полягає в тому, що від них формуються зморшки, а до онкології вони не стосуються.

Вважаються найслабшими із усіх видів. UVA-промені завдають шкоди шкірі, але він полягає в тому, що від них формуються зморшки, а до онкології вони не стосуються. UVB-промені. Вони вже набагато шкідливіші. Рак від ультрафіолету цього виду, безумовно, доведено, і вважається, що основна частина різновидів раку шкіри виникає саме від цього випромінювання.

Вони вже набагато шкідливіші. Рак від ультрафіолету цього виду, безумовно, доведено, і вважається, що основна частина різновидів раку шкіри виникає саме від цього випромінювання. UVC-промені. Відрізняються ще значною інтенсивністю, але це випромінювання, що йде від сонця, не досягає землі, оскільки його затримує земна атмосфера. У той самий час подібні промені випускаються кварцовими і ртутними лампами, і навіть апаратами для зварювання.

“Пам’ятайте, що користуватися сонцезахисними кремами потрібно обов’язково! І якщо ви довго знаходитесь під сонцем, то наносити крем треба кожні дві години, а якщо купаєтесь, то після кожного заходу у воду. SPF має бути від 30 і вище”, – каже лікар.

При виборі крему або іншого засобу ретельно вивчіть склад. Краще уникати використання сонцезахисних засобів, що містять такі УФ-фільтри:

авобензон;

оксибензон;

октокрилен;

екамсул.

Рівень проникнення перелічених інгредієнтів у кровообіг перевищує рекомендований, каже онколог. Якщо у вашому організмі виявиться стільки хімії, наслідки можуть бути непоправними. Особливо, якщо ви користуєтеся кремом часто.

“Розумні дози сонячних променів корисні. Намагайтеся уникати засмаги до стану “шоколадки”, сонячних опіків, знаходження на вулиці з 11 до 16, особливо якщо у вас дуже бліда шкіра і велика кількість родимок”, – сказав експерт.