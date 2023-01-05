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Названо три найбрудніші місця на борту літака

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Названо три найбрудніші місця на борту літака

Стюардеса Барбі з Аргентини назвала три найбрудніші місця в літаку. Про це повідомляє Daily Star.

Так, за словами бортпровідниці, не варто ходити до туалету на борту літака босоніж. Другим найбруднішим місцем Барбі назвала кишені сидінь. Туди, як зазначила стюардеса, мандрівники кладуть огидні речі. Проте вона не уточнила, які саме.

Трійку найбрудніших місць на літаку замикають сміттєві баки:

“Коли команда прибиральників заходить у літаки, вони ніколи не миють сміттєві баки, тож уявіть, що ви можете там знайти”.

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