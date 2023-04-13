Названо місто Таїланду, де бронювання туристів впали на 45% через те, що там нема чим дихати

У знаменитому регіоні Таїланду кількість бронювань туристів обвалилася на 45%. Причиною цього став високий рівень забруднення. У понеділок, 10 квітня, тайський уряд закликав людей уникати активного відпочинку в небезпечних регіонах, оскільки там нема чим дихати, повідомив телеканал CNN.

Йдеться не про південні провінції країни, а про північні, точніше – найбільше місто на півночі Таїланду, столицю однойменної провінції Чіангмай та прилеглі до нього території. Повітря в цих околицях відлякує туристів і насторожує місцевих жителів. Протягом кількох тижнів минулого місяця місто очолювало глобальний рейтинг низької якості повітря інформаційної платформи IQAir, яка транслює якість повітря. Тайське місто, оточене горами і знамените незліченними буддистськими храмами, випередило у списку лідера минулих років – місто Лахор у Пакистані, де концентрація PM2.5 в даний час у 9.8 разів вища за рекомендоване ВООЗ середньорічного значення якості повітря, а також Нью-Делі в Індії, який став у 2022 році містом із найзабрудненішою атмосферою в південноазіатській республіці.

Отже, що втрачає провінція через погане повітря?

У доковідному 2019 Чіангмай відвідали 10.8 млн осіб. З того часу їх кількість постійно скорочується. Це видно за кількістю бронювань готелів, які скоротилися вже на 45%. Такі дані озвучив у понеділок президент Північного відділення Асоціації готелів Таїланду Пхунут Таналаопаніч у розмові з Reuters. Ця цифра далека від 80-90%, що очікуються напередодні тайських новорічних свят, які відбудуться з 13 по 15 квітня 2023 року, відомих як Сонгкран.

Місцеві, які живуть туризмом, теж бачать туристичний відтік, що позначається на їхньому комфорті життя. «Це (вплинуло) на мій бізнес… люди не приїжджають, (вони) не можуть помилуватися краєвидами», – поскаржився 53-річний Сунат Інсао, який продає апельсиновий сік приїжджим.

Про погану якість повітря на півночі країни тайські чиновники знають. Через його погіршення Міністерство охорони здоров’я Таїланду закликало населення уникати активного відпочинку та носити маски, які можуть затримувати небезпечні частинки та не допустити їхнього проникнення в легені.

Ще кілька років тому він був привабливим містом серед іноземних переселенців. Однак у березні стало відомо, що туристичний центр опинився на 289-му місці за індексом якості повітря IQAir (AQI), який вимірює рівень дрібних частинок, що вдихаються в повітрі. У понеділок воно знизилося до 171, але все ще у 19 разів перевищує рекомендований Всесвітньою організацією охорони здоров’я рівень. «Ви можете відчути (пил) на своєму обличчі… Я витираю обличчя, бачу серветку і думаю: «Це дуже брудно», – зазначила 27-річна Фернанда Гонсалес, яка приїхала до провінції з візитом з Мексики.

Чому склалася така ситуація?

Влада звинувачує у забрудненні повітря поєднання лісових пожеж та спалювання врожаю в Таїланді та сусідніх країнах – регіон межує з Лаосом та М’янмою (колишня Бірма). Прем’єр-міністр королівства Прают Чан-Оча заявив минулого тижня, що він координує з цими країнами зусилля щодо скорочення гарячих точок у прикордонній зоні, щоб приборкати транскордонний серпанок.

36-річна мешканка Чіангмая Патшарасакон По розповіла виданню, що її турбує алергія та рак. «З кожним роком ситуація стає дедалі гіршою і гіршою», – повідомила вона.

Довідка: Чіангмай – третє за величиною місто Таїланду. Він відомий як стародавній культурний центр країни і є одним із популярних туристичних напрямків. У місті відкрито історичні та мистецькі музеї, виставки сучасного мистецтва, експозиції про життя гірських народів півночі країни. Також у місті проходить кілька постійних фестивалів та свят.