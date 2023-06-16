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У Туреччині біля готелів крім блакитних прапорів з’явилися помаранчеві

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
У Туреччині біля готелів крім блакитних прапорів з'явилися помаранчеві

Помаранчеві прапори крім блакитних з’являться біля турецьких готелів. Означатиме ці прапори також екологічну «просунутий» готель, але якщо блакитні прапори отримують найчистіші пляжі, то помаранчеві будуть вручатися готелям, «орієнтованим на переробку, турботу про навколишнє середовище та природу». На даний момент таких готелів у Туреччині 47, проте очікується, що їхня кількість найближчим часом збільшиться до 250.

Як заявив у турецькій пресі Алі Акгюн, координатор програми «Помаранчевий прапор» та директор Програми мінімізації харчових відходів та підвищення екологічної обізнаності, помаранчевий прапор — це комплексна система, яка «безпосередньо сприяє зусиллям з мінімізації харчових відходів та захисту харчових продуктів, підвищенню обізнаності, та допомагає виробити радикальні вирішення проблеми харчових відходів».

Проект підтримує багато відомств та асоціацій Туреччини, у тому числі — туристичних. Так «Помаранчевий прапор» підтримується Міністерством культури та туризму, міністерством сільського господарства, Турецькою федерацією кухарів, Турецькою федерацією ресторанів та кондитерських виробів, Турецькою федерацією готельєрів, Турецькою асоціацією туристичних агенцій та Туристичною федерацією та Асоціацією гідів.

«Помаранчевий прапор є унікальним для Туреччини проектом, основу якого було закладено у 2017 році для підтримки зусиль з безвідходного виробництва. Він почав впроваджуватися в деяких готелях у 2019 році. Він включає всі види послуг, пов’язаних з харчуванням, від виробництва до обробки, від зберігання до продажу і споживання. Сьогодні його встановлено в 47 готелях від Сакар’ї до Різі, від Бурси до Анталії, від Мугли до Каппадокії. Наприкінці цього року ми розраховуємо побачити 250 готелів з помаранчевим прапором, а через рік і 1000», – заявив пан Акгюн.

Він додав, що розраховує на те, що помаранчевий прапор надасть додаткової цінності готелям з боку туристів, які дбайливо ставляться до їжі, орієнтовані на переробку, піклуються про навколишнє середовище та природу, люблять тварин. Крім того, такі готелі знижують експлуатаційні витрати і роблять свій внесок в економіку країни, додав експерт.

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