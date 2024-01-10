У Таїланді стало нічим дихати: 48 із 77 провінцій Таїланду визнано небезпечними

У Таїланді стало нічим дихати через сильний смог, який накрив майже всю країну. Якість повітря стала небезпечною через високий рівень ультрадрібного пилу. Причому 48 із 77 провінцій Таїланду визнано небезпечними для здоров’я, у тому числі й туристів.

При цьому, як повідомляє Bangkok Post з посиланням на Агентство з розвитку геоінформатики та космічних технологій Таїланду (Gistda), 21 провінція повідомила про забруднення повітря червоного рівня, що є серйозною загрозою для здоров’я.

В основному це стосується центральних провінцій Таїланду, куди нечасто «заносить» туристів, так у першій трійці по забрудненням — Самутсакхон (145,2 мкг/м³), Самут Сонгкхрам (135,7 мкг/м³) та Накхонпатхом (120 /м³). Також у червоному списку Нонтхабурі (116,3), Бангкок (111,8), Анг Тонг 104,4, Самут Пракан (103,4), Патумтхані (102,5), Ратчабурі (101,4), Лопбурі (98, 0), Сінгбурі (96,7), Аюттхая, 94,7), Чай Нат (94,3), Сарабурі (94,1), Пхетчабурі (93,0), Супханбурі (90,8), Канчанабурі (83, 2), Чаченгсао (81,7), Утайтхані (80,7), Прачінбурі (77,9) та Накхон Саван (75,9).

А ось до числа 27 провінцій, де повідомили про помаранчеві рівні, що вказує на «певний ступінь шкоди здоров’ю» потрапили в тому числі Чонбурі, де розташований курорт Паттайя. Також у списку Районг та Трат відносно знайомі туристам. Повний же список такий: Чонбурі, Прачуапкхірікхан, Накхоннайок, Накхонратчасіма, Районг, Сакео, Так, Сукхотай, Чантабурі, Пхетчабун, Кампхенгпхет, Чайяпхум, Кхон Каєн, Лампхун, Уттарадит. Лампху, Каласін, Бурі Рам, Убонратчатхані, Трат, Сурін, Фра, Лоей та Рой Ет.