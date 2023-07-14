У Європі люди почали ходити в кафе зі своїми трубочками та йоржиками з однієї причини

“Ніколи б не подумала, що європейці ходитимуть у кафе зі своїми коктейльними трубочками”, – здивувалася експатка, яка проживає в Чехії, зі сторінці свого блогу. Ще більше вона вразилася мініатюрним йоржикам, які місцеві теж носять із собою. Причина проста – відмова від пластику та гігієни власних трубочок для пиття.

У багатьох європейських країнах введено заходи щодо скорочення використання одноразових пластикових виробів, включаючи трубочки. Деякі країни заборонили використання пластикових коктейльних трубочок у закладах громадського харчування, інші накладають додаткові податки чи збори на такі вироби, щоб заохотити використання альтернатив.

Натомість у кафе та магазинах почали пропонувати екологічно більш дружні альтернативи, такі як паперові чи металеві трубочки. Однак перші погано показали себе у справі – вони розмокають і погано протикають картон. А ось другий варіант серед європейців прижився. Трубочки з металу продають цілими наборами в спеціальних пеналах з мініатюрним йоржиком на додачу, який призначений для очищення внутрішньої поверхні трубочок.

Металеві трубочки зазвичай виготовлені з нержавіючої сталі або інших міцних матеріалів і можуть використовуватися багаторазово після ретельного очищення. Ціна подібного набору з чотирьох металевих трубочок і йоржиків – 165-259 крон (приблизно 7-14 євро). При цьому сама туристка не купувала собі трендові кухонні аксесуари.