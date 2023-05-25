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ТуризмФранція

Найпопулярніша туристична країна у світі почала забороняти авіарейси

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
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Подорожувати залізницею доведеться туристам у Франції: найпопулярніша у туристів країна у світі почала забороняти авіарейси. Йдеться про внутрішні авіарейси тривалістю менше 2,5 години. Доводи для заборони — екологічні.

Як повідомляє французька преса, посилаючись на заяви в «Офіційному віснику», під заборону потрапили внутрішні рейси тривалістю менше ніж 2.5 години.

Ще одна обов’язкова умова, щоб рейсам була альтернатива поїздом. Як заявив міністр транспорту Клеман Бон, під заборону, зокрема, потрапляють польоти між Нантом, Бордо, Ліоном і Парижем-Орлі.

Заборона діятиме 3 роки. Як заявив глава французького мінтрансу, заборона «є фундаментальним кроком у політиці скорочення викидів парникових газів». Він також додав, що Франція йде на такий крок першою у світі і це рішення «збігається з політикою уряду щодо заохочення видів транспорту, які викидають менше парникових газів».

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