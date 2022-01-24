Найкращі мобільні додатки для подорожей у 2022 році

Список корисних туристичних додатків для мандрівників під iOS та Android. Найпопулярніші, з хорошими відгуками, перевірені особисто – додатки, з якими точно не пропадеш.

Швидкий пошук дешевих авіаквитків

Aviasales

Зручний пошук авіаквитків, покупка прямо з програми, складові маршрути, календар цін для пошуку найдешевшого квитка, карта цін для вибору маршруту подорожі, розпізнавання паспортних даних по фотографії, голосовий пошук

Skyscanner

Пошук та порівняння вартості квитків у авіакомпаній (у тому числі лоукостерів) та квиткових агентств, що дозволяють виявити найвигіднішу ціну. Зручний календар дешевих цін

Бронювання готелів та апартаментів

Booking.com

Додаток від найпопулярнішого сервісу бронювання готелів по всьому світу.

Airbnb

Найбільший у світі сервіс з оренди житла для ваших подорожей (кімнати, квартири, будинки).

Couchsurfing

Відомий сервіс для спілкування та пошуку ночівлі у місцевих жителів по всьому світу.

Пошук та бронювання пакетних турів

Level Travel

Одна програма замість 100 турагентів! У ньому можна миттєво порівняти ціни на тури від різних туроператорів, вибрати та забронювати найвигідніший варіант. Пошук турів із вильотами з усіх великих міст країни.

Картки офлайн

MAPS.ME

Швидкі та докладні офлайн карти для мобільних пристроїв (не забудьте вдома перед поїздкою завантажити потрібні карти). Усі міста та країни. Прокладання маршрутів. Пошук об’єктів за картою. Можливість робити закладки (улюблені місця, плани). Геолокація (GPS). Додаток безкоштовний!

OsmAnd

Офлайн карти, навігація (тільки в Android-версії), пошук адрес та об’єктів, прокладка маршрутів, можливість переглядати опис визначних пам’яток з Wikipedia. Є безкоштовна версія з обмеженням кількості завантажень/оновлень карт та платна версія OsmAnd+

Citymapper

Додаток для складання міських маршрутів з урахуванням громадського транспорту – метро, ​​автобусів, трамваїв, аероекспресів та електричок, а також пішки, на таксі та велопрокаті. Працює в 30 містах по всьому світу.

Визначні місця / путівники

Аудіогід Azbo

Ваш особистий офлайн гід-екскурсовод у телефоні або планшеті. 50 міст у всьому світі. Готові маршрути чи конструктор персональних екскурсій. Додаток із вбудованими покупками

izi.TRAVEL

Аудіогід по містах та музеях світу. Додаток із вбудованими покупками

Guides by Lonely Planet

Путівники для близько 200 міст по всьому світу. Офлайн-карти, пам’ятки, околиці, розмови, поради від місцевих мешканців. Додаток англомовний

Путівники «Афіші»

Безкоштовні російськомовні путівники: ресторани та бари, музеї, галереї, магазини, календар міських подій, карти, графіки погоди та цін, корисні поради, конвертер валют, списки фільмів та книг. Зараз доступні путівники по Барселоні, Празі, Риму, Лондону, Берліну, Будапешту, Відні, Амстердаму, Тбілісі, Москві, Петербургу, Сочі та Мадриду

Cool Cousin

Додаток із рекомендаціями цікавих місць від місцевих жителів. Міст трохи, але список з часом поповнюється новими (є Лондон, Париж, Лісабон, Ріо, Рим, Нью-Йорк).

Пошук закладів

TripAdvisor

Відгуки про всі готелі, ресторани, пам’ятки по всьому світу. Функція “Поруч зі мною зараз”. Додаток безкоштовний!

Foursquare

Пошук ресторанів, кафе, нічних клубів, магазинів поблизу з оцінками закладів, відгуками та фотографіями. Додаток безкоштовний

AroundMe

Дозволяє знайти найближчий банк, бар, АЗС, лікарню, готель, кінотеатр, ресторан, супермаркет, театр. Додаток безкоштовний

WiFi Finder

Безкоштовні Wi-Fi точки та паролі до них по всьому світу

Flush

Пошук громадського туалету поблизу

Афіша заходів

Klook

Знижки на квитки, сім-карти, розваги та екскурсії у різних країнах. Найчастіше дешевше, ніж на місці та без черг. Ми дізналися про програму при плануванні поїздки до Гонконгу – добре заощадили на експресі з аеропорту та купили екскурсію на Пік Вікторії з опцією “без черги”

Eventbrite

Афіша подій, що відбуваються поруч із вами. Концерти, фестивалі, майстер-класи, конференції, безкоштовні заходи. Додаток безкоштовний, англомовний.

Перекладачі / розмовники

Гугл перекладач

Офлайн перекладач, швидкий переклад за допомогою камери будь-яких написів, вивісок, тексту, перекладу мови. Додаток безкоштовний

Scanner & Translator

Зручний перекладач вивісок, табличок, меню, паперових інструкцій, уривків із книг, журналів та інших паперових документів за допомогою камери. Додаток доступний у безкоштовній та платній версіях

Говори та перекладай

Перекладач “на слух”. Увімкніть програму та починайте розмову з співрозмовником. Програма вміє самостійно визначати мову сказаної фрази та надає переклад у текстовому вигляді. Весь діалог програма записує і дозволяє зберегти пам’ять пристрою. Додаток доступний у безкоштовній та платній версіях

Пересування

Rome2rio

Планувальник поїздок: побудує маршрути, комбінуючи перельоти та наземний транспорт — із зазначенням часу та цін

Omio

Здійснює одночасний пошук та порівняння квитків на різний транспорт – автобуси, поїзди та літаки

Busradar

Пошукова система для всіх автобусних маршрутів Європою. Пошуковик сам підбирає стикування між маршрутами різних автобусних компаній. Легко порівняти пропозиції від різних компаній-перевізників і знайти оптимальний за ціною та часом маршрут

BlaBlaCar

Найбільший сервіс пошуку супутників. База водіїв, які готові підвезти вас за потрібним маршрутом. Часто саме тут можна знайти найдешевший спосіб дістатися до місця призначення

Uber

Додаток для пошуку, виклику та оплати таксі або приватних водіїв по всьому світу. Додаток безкоштовний

Waze

Найбільший навігаційний додаток, що підтримується на громадських засадах. Актуальна інформація про поточну дорожню обстановку. Голосові підказки, пошук найдешевшої заправки за маршрутом, інформація про місця (POI). Додаток безкоштовний

Navmii GPS

GPS навігатор. Голосова навігація, карти високої роздільної здатності, можливість використовувати офлайн, вбудований пошук у Foursquare, Google та Live POI. Ідеально підходить для подорожей! Додаток із вбудованими покупками

ParkMe Parking

Пошук та резервування місця на найближчій та найдешевшій парковці поблизу. Працює у 500 містах світу. Додаток безкоштовний

Безпека

Перша допомога

Швидкий доступ до інформації, необхідної для того, щоб надати першу допомогу у найпоширеніших надзвичайних ситуаціях. За допомогою відео, інтерактивних тестів та простих покрокових рекомендацій ще ніколи не було так легко освоїти навички надання першої допомоги. Додаток безкоштовний, російськомовний