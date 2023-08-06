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ТаїландТуризм

На Пхукеті вирішили саджати туристів у в’язницю за купання в морі

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
На Пхукеті вирішили саджати туристів у в'язницю за купання в морі

За купання у морі тепер туристам загрожує арешт. Такі радикальні заходи вжила влада тайського курортного острова Пхукет після серії утоплень відпочиваючих поблизу пляжів протягом останніх п’яти днів. Офіційний указ губернатора було видано 2 серпня 2023 року, повідомив портал Phuket News.

Як з’ясувалося, мандрівники ігнорують червоні прапори, що попереджають про небезпеку у воді, вивішені на пляжах, і продовжують заходити у воду. При цьому на суходіл повертаються не всі.

На популярних пляжах Пхукета потонули чотири людини — такою є трагічна статистика острова за останні п’ять днів. За життя відпочиваючих у сезон дощів тепер боротимуться поліцейські за допомогою в’язниці.

«2 серпня 2023 року губернатор Пхукета наказав кожному округу та кожній місцевій урядовій організації посилити загони добровольців цивільної оборони та рятувальників у турботі про безпеку людей та туристів у кожній точці», — йшлося у звіті Пхукетського офісу Департаменту зв’язків з громадськістю та закликав у разі порушень та НВ негайно повідомляти у відділення поліції.

Нагадаємо, занчення прапорів. Основні кольори, що попереджають туристів про поточний стан морської обстановки та умови відпочинку на пляжах, такі:

  1. Зелений прапор означає безпечні умови для купання та відпочинку у морі.
  2. Жовтий прапор попереджає про можливу небезпеку або несприятливі умови, такі як сильні течії або хвилі.
  3. Червоний прапор вказує на небезпечні умови та забороняє купання.
  4. Чорний прапор попереджає про небезпечні умови через погоду, включаючи грози та штормову активність.
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