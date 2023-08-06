На Пхукеті вирішили саджати туристів у в’язницю за купання в морі

За купання у морі тепер туристам загрожує арешт. Такі радикальні заходи вжила влада тайського курортного острова Пхукет після серії утоплень відпочиваючих поблизу пляжів протягом останніх п’яти днів. Офіційний указ губернатора було видано 2 серпня 2023 року, повідомив портал Phuket News.
Як з’ясувалося, мандрівники ігнорують червоні прапори, що попереджають про небезпеку у воді, вивішені на пляжах, і продовжують заходити у воду. При цьому на суходіл повертаються не всі.
На популярних пляжах Пхукета потонули чотири людини — такою є трагічна статистика острова за останні п’ять днів. За життя відпочиваючих у сезон дощів тепер боротимуться поліцейські за допомогою в’язниці.
«2 серпня 2023 року губернатор Пхукета наказав кожному округу та кожній місцевій урядовій організації посилити загони добровольців цивільної оборони та рятувальників у турботі про безпеку людей та туристів у кожній точці», — йшлося у звіті Пхукетського офісу Департаменту зв’язків з громадськістю та закликав у разі порушень та НВ негайно повідомляти у відділення поліції.
Нагадаємо, занчення прапорів. Основні кольори, що попереджають туристів про поточний стан морської обстановки та умови відпочинку на пляжах, такі:
- Зелений прапор означає безпечні умови для купання та відпочинку у морі.
- Жовтий прапор попереджає про можливу небезпеку або несприятливі умови, такі як сильні течії або хвилі.
- Червоний прапор вказує на небезпечні умови та забороняє купання.
- Чорний прапор попереджає про небезпечні умови через погоду, включаючи грози та штормову активність.