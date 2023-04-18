На Мальдівах акула вчепилася зубами у плече туристки

Небезпечний квест на Мальдівах завершився неприємним інцидентом: туристка підпливла надто близько до акули і була укушена. Епізод із нападом потрапив на відео, його зняв друг-фотограф дівчини.

За інформацією Daily Mail, жертвою хижака стала 30-річна Кармен Кановас Червелло: дівчина вирішила поплавати із акулами під час відпочинку на райському острові Мальдіви.

“На драматичних кадрах, знятих на камеру GoPro, видно, як морська істота кружляє навколо туристки в бікіні, перш ніж різко повернутись і напасти на неї. Незадовго до події Кармен та її приятель, 37-річний підводний фотограф Ібрагім Шафіг, мирно плавали разом із зграєю акул понад 45 хвилин”, – ділиться подробицями джерело.

“У якийсь момент туристка порушила дистанцію і підпливла надто близько до однієї з акул. Покарання за вторгнення в зону комфорту було стрімким: хижак продемонстрував свою перевагу, вчепившись зубами в плече та верхню частину спини Кармен”, – додає відеоролик видання.

“Небезпечне створення вагою близько 200 кілограм та довжиною понад 3 метри залишило на тілі пірнальниці значний слід діаметром близько 15 сантиметрів”, – підсумував таблоїд.

Щойно закінчивши промивати рану, дайверша знову вирішила поринути у те саме місце, де було скоєно напад.

“Ми вирішили, що рана була нанесена акулами лише як попередження про те, що ми підпливли надто близько”, – прокоментувала вона своє рішення.

Постраждала вирішила не звертатися по будь-яку медичну допомогу і продовжила свої заняття плаванням з маскою, давши укусу зажити самостійно.

Видання додає, що вусаті акули-няньки поширені в районі атолу Вааву на Мальдівах, вони шукають собі жертв у популярних туристичних місцях.

“Акули-няньки за природою неагресивні і, як правило, спливають при наближенні людини. Але якщо їх якимось чином спровокувати, то їх укус може бути небезпечним для життя через надзвичайно гострі зуби та сильну щелепу”, – попереджає джерело.