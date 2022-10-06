Лайфхаки від стюардес для комфортного польоту

Стюардеси точно знають, як швидко пройти паспортний контроль та огляд, які місця у літаку — найкращі, а також розповідають, що взяти з собою у політ для того, щоб він був комфортним. Про цих лайфхаків – у матеріалі “ДІП”.

Бронюйте виліт на ранній час

Стюардеса американських авіакомпаній на ім’я Керолайн радить бронювати квитки на більш ранній час. Вона стверджує, що чим раніше переліт, тим менше людей буде на борту, а відповідно більше місця, де пасажири зможуть розташуватися. Крім того, у разі непередбачених обставин мандрівники можуть швидко перебронювати рейс на той же день і не гаяти час у подорожі.

“Ніхто не любить прокидатися о третій годині ночі, щоб встигнути на літак. Що раніше у вас буде рейс, то більша ймовірність того, що все пройде гладко”, — розповідає вона у своєму TikTok.

Завжди реєструйтесь онлайн

Стюардеса Клавдія рекомендує завжди проходити онлайн-реєстрацію, щоб не стояти у черзі в аеропорту. Ті, хто робить це заздалегідь, можуть завантажити собі посадковий талон на телефон і не здавати багаж, а одразу йти на вихід до літака. Якщо у вас не тільки ручна поклажа, то можна звернутися на стійку бізнес-класу. де ніколи немає черг.

Сідайте вперед

Джіні працює бортпровідницею в одній з американських авіакомпаній і вважає, що найкраще вибирати місця, які розташовуватимуться якомога ближче до носа літака. Так, тут найменше трясе, а в деяких авіакомпаніях на перших рядах спинки крісел відкидаються сильніше. Крім того, у тих, хто сидить спереду, вибір напоїв і страв буде набагато ширшим, ніж у тих, хто сидить у самому кінці.

Вона також порадила не вибирати місця посередині і біля вікна, тому що там може бути досить мало місця. Джіні зазначила, що найкраще сидіти у проході, бо там навіть можна витягнути ноги.