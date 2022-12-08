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Чому потрібно обов’язково мити банани і не можна мити яйця та курку

Погодься, ідея про те, що перед приготуванням потрібно мити продукти тваринного походження, здається логічною. А ось овочі та фрукти, що особливо мають шкірку, зазвичай не удостоюються нашої уваги з цього приводу. І дарма! Ось чому.

Бовтун Марія
Бовтун Марія
Чому потрібно обов'язково мити банани і не можна мити яйця та курку

Щоб не підхопити харчову інфекцію, важливо ретельно мити руки, посуд та робочі поверхні. Але для їжі ці правила дуже неоднозначні. Деякі продукти потрібно мити в обов’язковому порядку, а інші навпаки тримати подалі від проточної води, як би не хотілося їх сполоснути.

Потрібно обов’язково мити фрукти та овочі:

  • з їстівною шкіркою — незалежно від того, де їх вирощували. Достатньо вимити їх прохолодною проточною водою, використовувати мило не потрібно: пористі поверхні свіжих продуктів можуть увібрати його інгредієнти
  • з неїстівною шкіркою: банани, авокадо, грейпфрут, лимони, лайми, диню. На шкірці часто бувають мікроби, які можуть легко потрапити під шкірку, якщо їх розрізати чи очистити. Щоб видалити бруд з дині, огірка чи авокадо, можна використовувати щітку для овочів

А ось список продуктів, які ніколи не варто мити:

  • сире м’ясо, курка, індичка. При миття сирої курки під краном бактерії з бризками води поширюються на руки, робочі поверхні, посуд та одяг. Найчастіше це кампілобактерії чи сальмонели. Отруєння кампілобактеріями може викликати біль у животі, сильну діарею та блювання. Єдиний спосіб вбити бактерії — приготувати курку та інше м’ясо за безпечної температури. Для яловичини, свинини, баранини та риби це 80 ° C, для курки – 90 ° C
  • риба. Якщо помити рибу, це збільшить ймовірність перехресного зараження, коли бактерії поширюються з одного продукту на інший, посуд та поверхні
  • яйця. Під час обробки на виробництві на шкаралупу наносять покриття, щоб бактерії не проникали усередину. Якщо помити яйця, можна видалити захисний шар або пошкодити цілісність шкаралупи.

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