Туристам назвали простий спосіб отримати розкішний номер у готелі без доплат

Експерт із бюджетного відпочинку Челсі Дікенсон поділилася з онлайн-сервісом подорожей TravelSupermarket кількома порадами, які можуть допомогти заощадити багатьом сім’ям під час літнього відпочинку.

Як пише джерело, “Дікенсон поділилася деякими зі своїх ретельно відібраних найкращих порад і лайфхаків, які гарантовано заощадять час та гроші відпочиваючих, які вирушають у літні пригоди”.

Попросіть безкоштовне підвищення категорії готелю

Більшість людей мріють про покращення категорії номера готелю, але мало хто про це просить. Челсі закликала туристів бути активнішими при реєстрації.

“Простий електронний лист з проханням розглянути можливість підвищення класу обслуговування може мати велике значення — намагайтеся, щоб ваш e-mail був максимально чесним і унікальним. Тут секрет у тому, щоб бути ввічливим, компліментарним і аж ніяк не вимогливим”, – поділилася порадою тревел-експерт.

Пакувальні лайфхаки

Як і майже все останнім часом, вартість перевезення багажу в літаку стала дорожчою. На щастя, є багато способів заощадити місце для зберігання упаковки.

Челсі радить: “Відпускники можуть оптимізувати кожен сантиметр доступного їм місця для зберігання, використовуючи такі лайфхаки, як видалення набивання та наповнення речами шийних подушок, носіння жилетів з кількома кишенями і навіть бюстгальтерів з набивкою, щоб отримати максимальну вигоду”.

Ще один хитрий лайфхак — купити будь-що в дьюті-фрі з метою використовувати місце в пакеті магазину, щоб покласти туди надлишки речей, що не влазять у ручну поклажу.

Дотримання цих порад гарантує, що відпочивальникам не доведеться витрачати гроші на реєстрацію багажу в останню хвилину.

Зали очікування в аеропорту

Для тих, хто любить прибувати в аеропорт вчасно і відразу ж поринути в атмосферу відпустки, Дікенсон рекомендує лаундж-зони в аеропорту як відмінне співвідношення ціни та якості.

Часто за ціною від 30 до 40 фунтів на людину багато залів дають відвідувачам три години, щоб посидіти, розслабитися та насолодитися пропонованими безкоштовною їжею та напоями. Більше того, зали очікування забезпечують тихе усамітнення від суєти терміналів відправлення, гарантуючи плавний початок кожної відпустки.

Хоч це і не допоможе знизити витрати, але це хороший спосіб розслабитися та збільшити шанси насолодитися відпочинком.

Перевірте, чи є клубні номери в готелі

Не в кожному готелі є такі номери, але тревел-експерт стверджує, що клубний номер — це відмінний спосіб зробити ваше перебування розкішнішим, не надто розщедрившися.

“Я згадую відпустку, коли за додаткові 26 фунтів за ніч шведський стіл було замінено триразовим харчуванням, а також безкоштовною їжею та напоями в готелі протягом 12 годин на день”, – розповіла вона.

Обмін будинками у своєму місті

Якщо під час відпочинку ви хочете дослідити не лише готелі та знизити свої витрати, міс Дікенсон рекомендує вивчити тематичні сайти, присвячені обміну будинками, які дають відпочиваючим можливість познайомитись з їхніми власними містами під іншим ракурсом. Крім невеликого реєстраційного збору, відпочиваючим це нічого не коштуватиме.