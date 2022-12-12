Туристам назвали спосіб, як уникнути втрати багажу в аеропорту

Порадами з туристами, як уникнути втрати багажу в аеропорту, а заразом ще обзавестися для безпечної подорожі, поділилася Ламія Уокер, засновник і генеральний директор Housesitmatch.com. У своєму інтерв’ю британському Express вона розповіла про лайфхаки, вироблених численними подорожами по всьому світу.

Перший із них — це яскраві багажні етикетки, а по можливості — і чохли на валізу, щоб її не втратити. Порада особливо актуальна, якщо ви подорожуєте з «маленькою чорною валізою», яких на багажній стрічці приблизно дві третини — і їх дуже легко переплутати. «Одного разу втративши маленьку чорну валізу в аеропорту Мілана дорогою туди, я тепер завжди стежу за тим, щоб мій багаж був чітко промаркований. Я застрягла на паспортному контролі і вийшла в зону видачі багажу в Мілані пізніше — у результаті я знайшла ідентичну як у мене звичайну валізу з супермаркету — з чужим одягом та особистими речами», – розповіла вона про власний досвід.

За її словами, їй дуже пощастило, що туристка, що запозичила її валізу, виявила в ньому в тому числі її візитки, і в результаті змогла з нею сконтактувати. Бо в валізі, що «перепав» пані Уокер не було навіть натяку на контакти господині. У результаті вони змогли зустрітися увечері та обмінятися валізами.

У результаті експерт нагадує, що багато валіз виглядають однаково, і їх легко переплутати при отриманні багажу. Тому туристам добре було б придбати яскраву багажну бірку, щоб зробити свою валізу більш «індивідуальною». А той, хто особливо турбується з приводу втрати багажу, може окремо потурбуватися чохлом на валізу — можливо навіть за індивідуальним замовленням, щоб точно не переплутати.

Друга порада експерта — брати із собою невелику прозору сумку для всіх документів у літак. «Я беру із собою зручну прозору сумку та тримаю її під рукою, щоб я могла покласти туди паспорт, будь-які роздруковані квитки та страхові документи. Найкраще мати їх під рукою в одному місці, і окремо — легко бачити, що там для швидкої перевірки. Ви ніколи не йшли з паспортного контролю чи з огляду з думкою, що залишили свої документи на стійці? Якщо таке було – прозора сумка дозволяє одним поглядом перевірити, чи все на місці», – розповіла пані Уокер. У цій же сумці в готелі можна скласти документи у безпечне місце, наприклад, сейф, додає вона.

Ще один лайфхак – обзавестися «мінімальною» валізою, з ручкою, коліщатками, а в ідеалі ще й ременем. Це найкращий варіант для коротких безбагажних поїздок. «Компактна ручна поклажа дозволяє дуже швидко проводити висадку та посадку — як з літаків, так і з поїздів та автобусів. У коротку поїздку невелика валіза на додачу до сумочки та чохла для ноутбука — це все, що мені потрібно для необхідних речей у дорозі», – заявила експерт. При цьому вона нагадала, що багато лоукостери обмежують обсяг ручної поклажі, так що невелика валіза – ідеальний варіант. Крім того, його легко підняти у верхню полицю для багажу самостійно, коліщатка забезпечують у разі чого швидку пересадку, а якщо у валізи є ще й ремінь — це полегшує переходи сходами.