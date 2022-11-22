Блогер поділилася лайфхаками, як краще літати літаком із тваринами

52-річна мандрівниця та блогер Лора Маклафлін Петерсон поділилася парою лайфхаків у TikTok про те, як літати із собаками у літаках. За її словами, авіакомпаніям настав час створювати програми лояльності для вихованців, оскільки вони часто користуються їхніми послугами.

Мешканка Лос-Анджелеса Лора Маклафлін Петерсон вже сім років літає зі своїми трьома вихованцями. Вона каже, що більшість великих авіакомпаній дозволяють тваринам, а саме домашнім собакам, подорожувати в салоні разом із їхніми господарями замість багажного відсіку. Для цього необхідно купити квиток своєму вихованцю. У її випадку виходить близько 125 доларів за одну тварину.

Вона радить виміряти перенесення, яке згідно з правилами під час перельоту пасажир поставить під сидіння. Це потрібно, щоб переконатися, що сумка поміститься під сидіння в літаку. Лора розповідає, що були випадки, коли їм доводилося міняти рейси, оскільки перенесення не було. Блогер зазначає, що для допуску до літака собаки повинні важити не більше дев’яти кілограмів.

Лора також розповіла, що під час огляду пасажир має вийняти вихованця з перенесення та пройти арку металодетектора з собакою на руках, доки сумки та перенесення перевіряють. При цьому під час перельоту собак не дозволяється виймати з перенесення.

Третя порада – не годувати перед польотом собаку надто щільно та не давати багато води.

“На щастя, у нас ніколи не було такої проблеми (з туалетом). Ми обмежуємо їхню їжу та воду перед польотом, щоб у них не було потреби”, – каже Лора.

Американка каже, що в аеропортах є спеціальні місця для “допомоги тваринам”, які доступні перед зльотом та після приземлення.

Загалом собаки викликають позитивну реакцію в інших. А в коментарях люди дивуються з того, що деякі пасажири готові купити авіаквиток своєму вихованцю, і зацікавлені в подорожі з пухнастим другом.