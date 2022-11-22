Блогер поділилася лайфхаками, як краще літати літаком із тваринами

52-річна мандрівниця та блогер Лора Маклафлін Петерсон поділилася парою лайфхаків у TikTok про те, як літати із собаками у літаках. За її словами, авіакомпаніям настав час створювати програми лояльності для вихованців, оскільки вони часто користуються їхніми послугами.
Мешканка Лос-Анджелеса Лора Маклафлін Петерсон вже сім років літає зі своїми трьома вихованцями. Вона каже, що більшість великих авіакомпаній дозволяють тваринам, а саме домашнім собакам, подорожувати в салоні разом із їхніми господарями замість багажного відсіку. Для цього необхідно купити квиток своєму вихованцю. У її випадку виходить близько 125 доларів за одну тварину.
Вона радить виміряти перенесення, яке згідно з правилами під час перельоту пасажир поставить під сидіння. Це потрібно, щоб переконатися, що сумка поміститься під сидіння в літаку. Лора розповідає, що були випадки, коли їм доводилося міняти рейси, оскільки перенесення не було. Блогер зазначає, що для допуску до літака собаки повинні важити не більше дев’яти кілограмів.
@lorafied ✈️🐶🐱#Travelhack #travelingwithpets #flyingpet #pethacks #traveltipsandhacks #furbabylove ♬ The Little Mermaid (Marimba Remix) – Harry Goes Boom!
Лора також розповіла, що під час огляду пасажир має вийняти вихованця з перенесення та пройти арку металодетектора з собакою на руках, доки сумки та перенесення перевіряють. При цьому під час перельоту собак не дозволяється виймати з перенесення.
Третя порада – не годувати перед польотом собаку надто щільно та не давати багато води.
“На щастя, у нас ніколи не було такої проблеми (з туалетом). Ми обмежуємо їхню їжу та воду перед польотом, щоб у них не було потреби”, – каже Лора.
Американка каже, що в аеропортах є спеціальні місця для “допомоги тваринам”, які доступні перед зльотом та після приземлення.
Загалом собаки викликають позитивну реакцію в інших. А в коментарях люди дивуються з того, що деякі пасажири готові купити авіаквиток своєму вихованцю, і зацікавлені в подорожі з пухнастим другом.