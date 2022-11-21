3 способи заспокоїти шкіру після гоління

Гоління ніг — один із найпростіших способів швидко і безболісно видалити небажане волосся. Погано те, що після гоління шкіра може стати сухою, роздратованою, червоною, з’являються прищики. Таким чином, легке та швидке гоління стає справжнім випробуванням, з яким стикаються мільйони жінок.

На щастя, є кілька простих способів упоратися з проблемами шкіри після гоління. Ось три простих кроки до гладких і м’яких ніг після гоління.

Використовуйте зволожуюче мило

Дуже важливо, щоб шкіра завжди була добре зволожена. Це не робиться шляхом використання зволожуючого продукту один раз. Не чекайте на результати, якщо ви не завжди зволожуєте шкіру. Ось чому важливо використовувати зволожуючий засіб, який одночасно видаляє бруд і зволожує шкіру.

Нанесіть зволожуючий крем або лосьйон

Ще до того, як шкіра стане сухою після купання та гоління, нанесіть зволожуючий і глибоко зволожуючий засіб. Робіть це, поки шкіра ще трохи волога. Це допоможе волозі залишитися і глибоко вбратися в шкіру. Вибирайте продукти, які не надто важкі та жирні, оскільки вони забивають пори шкіри та можуть посилити подразнення. Переважними є продукти з більш легкою текстурою, які швидко і легко вбираються, не обтяжуючи шкіру.

Ретельно висушіть

Те, як ви сушите та просочуєте шкіру після гоління, має велике значення. Якщо агресивно витирати, терти і притискати тканину шкіру, це викликає її подразнення та запалення. Натомість слід обережно поплескувати, вбираючи воду, не розтираючи шкіру рушником. Це знижує ризик подразнення та почервоніння.

Подбайте про свою шкіру за допомогою цих трьох простих трюків після гоління, і ваші ноги віддячать вам м’якістю, гладкістю та чудовим зовнішнім виглядом.

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