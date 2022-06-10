Круїзна компанія запропонувала пасажирам скасованих рейсів вдвічі більше

Круїзний оператор Virgin Voyages відклав запуск в експлуатацію круїзного лайнера майже на рік. Таким чином, у нього, як і раніше, залишається лише два судна.

Початковий круїзний бренд Virgin Voyages заявив у середу, 8 червня, що переносить початок експлуатації свого наступного судна Resilient Lady із середини серпня цього року на травень 2023-го.

Оператор послався на низку проблем, що вплинули на його бізнес, включаючи проблеми з ланцюжком поставок та персоналом після пандемії COVID-19, брак екіпажів через урядові постанови та обмежувальні вимоги до в’їзду до США. Він також натякнув на проблеми попиту, пов’язані із ситуацією у Східній Європі.

Virgin Voyages вийшла на ринок наприкінці 2021 року з одним кораблем Scarlet Lady, а у березні цього року додався другий корабель Valient Lady. В даний час ці два судна курсують відповідно в Карибському басейні та Середземному морі.

Resilient Lady («Життєрадісна леді») мала приєднатися до Valiant Lady («Відважної леді») у Середземному морі у серпні, відпливши з Афін.

Усі три судна є «близнюками», вони можуть вмістити 2770 пасажирів при двомісному розміщенні.

Поява Virgin Voyages у 2021 році стала однією з найочікуваніших подій у галузі за останнє десятиліття.

Про плани Virgin Voyages, яка спочатку називалася Virgin Cruises, було вперше оголошено в 2014 році, бренд пообіцяв струсити світ круїзів за допомогою «живої, орієнтованої на дорослих атмосфери на борту, яка не схожа ні на що інше в круїзах».

Але так співпало, що настав важкий час для круїзів та туристичного бізнесу загалом. Запланований на початок 2020 року, перший круїз довелося перенести більш ніж на рік через пандемію COVID-19.

Virgin Voyages – не єдина компанія, яка відклала старт круїзів. Люксовий бренд Seabourn у середу також оголосив, що вихід у море нового лайнера Seabourn Venture на 264 пасажири відкладається, хоч і всього на кілька днів. Seabourn Venture тепер дебютує 27 липня – на 13 днів пізніше, ніж планувалося. Це вже третя затримка для Seabourn Venture з минулого року.

Декілька інших операторів також відклали дебют нових судів в останні місяці. Так, The Ritz-Carlton Yacht Collection, яка позиціонує себе в лакшері сегменті, нещодавно відклала старт свого довгоочікуваного першого судна Evrima на 298 пасажирів із травня на серпень – шоста затримка за останні два роки. Ще один відносний новачок у круїзах, бренд luxe adventure Atlas Ocean Voyages, нещодавно переніс перший круїз із липня на жовтень.

Перше за десятиліття нове судно Disney Cruise Line – Disney Wish, також стоїть без роботи.

Virgin Voyages у середу повідомила, що Resilient Lady залишиться на верфі Fincantieri в італійській Генуї, де вона будувалася протягом минулого року.

Адже в проекті є четвертий корабель – Brilliant Lady.

В результаті, всі рейси Resilient Lady, заплановані на період з середини серпня по початок травня 2023 року, були анульовані.

Пасажири, що забронювали квитки на скасовані рейси, можуть вибрати між повним відшкодуванням плюс ваучер на майбутній круїз у розмірі 25 відсотків від сплаченої суми або ваучер у розмірі 200 відсотків від вартості куплених квитків.

При цьому пасажирам, які виберуть варіант з 200% ваучером і перебронюють квитки на майбутнє, буде запропонований додатковий, абсолютно безкоштовний круїз.