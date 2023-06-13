Епідемія досягла піку: у Таїланді почалася паніка через різко збільшене число смертей

Попередження для туристів опублікували офіційні представники уряду Таїланду — в країні зафіксовано спалах лихоманки денге, що швидко зростає. Згідно з офіційними джерелами, основним приводом для випуску попередження стало число смертей, що різко зросло, через цю епідемію.

«За останні п’ять місяців було зареєстровано майже 20 000 випадків захворювання та 15 смертей, епідемія досягла найвищого рівня за три роки. Громадянам Таїланду та іноземним туристам настійно рекомендується вжити запобіжних заходів, щоб захистити себе та своїх дітей у сезон дощів з червня по серпень, коли очікується зростання рівня зараження», – в паніці заявила влада.

Також наведено список найбільш постраждалих провінцій – серед них є і туристичні. Це Бангкок, Трат, Нан, Чантабурі, Районг та Мае Хонг Сон.

Туристів зокрема закликають громадськість захистити себе та своїх дітей від укусів комарів, використовуючи протимоскітні сітки та репеленти, а також перевіряти собе на предмет симптомів. Вони включають високу температуру, що триває від двох до семи днів, ломоту в тілі, біль у м’язах, біль в очах і почервоніння тіла і очей. При підозрі захворювання слід негайно звернутися до лікаря для діагностики та лікування.

Також рекомендують звернути увагу на потенційні місця розмноження комарів — у Таїланді запущено справжню кампанію щодо їх знищення. Це будь-яка вода, що застоялася, — від непрацюючого фонтану і ставків, до блюдець для квіткових горщиків.