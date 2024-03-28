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У Пуерто-Рико введено режим НС через спалах лихоманки денге

Панасюк Олексій
Панасюк Олексій
У Пуерто-Рико введено режим НС через спалах лихоманки денге
Photo by Ana Toledo on Unsplash

У Пуерто-Рико введено режим надзвичайної ситуації через зростання випадків захворювання на гарячку денге.

З початку року в країні зафіксовано 549 випадків лихоманки денге, більшість із них — у столиці Сан-Хуані. Понад 340 людей госпіталізовано. Про це повідомляє місцеве МОЗ.

Минулого року в Пуерто-Рико, населення якого становить близько 3.2 млн осіб, було виявлено 1293 випадки лихоманки денге.

У підрозділі тропічних хвороб Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) у лютому заявили, що у 2023 році у всьому світі було зареєстровано понад 5.5 млн випадків захворювання на гарячку денге, з них 5 000 випадків — із летальним кінцем.

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