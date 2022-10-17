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Експерти розповіли, чому не можна обертати валізу плівкою

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Експерти розповіли, чому не можна обертати валізу плівкою

Кажуть, що українця в аеропорту можна вирахувати по валізі, обмотаній поліетиленовою плівкою. Так мандрівники намагаються убезпечити свої особисті речі у багажі від співробітників аеропорту. Однак насправді ця дія лише ускладнює життя туристам. Про те, чому так робити не варто – у матеріалі “ДІП”.

Плівка не гарантує безпеку

Відомі випадки, коли крадіжки траплялися і з валіз, обмотаних плівкою. Несумлінним співробітникам не важко розтягнути плівку і відкрити валізу. Навіть якщо там щось цінне, якщо вони захочуть, зможуть спокійно забрати все необхідне. Тому, якщо ви хочете не допустити крадіжки, краще скористатися кодовим замком на валізі або повісити додатковий замок із ключем.

Невідома валіза

Існує ризик переплутати валізу на багажній стрічці, якщо вона буде обернена в плівку. Не всі пасажири дивляться на штрих-код зі своїм прізвищем, який приклеюється на валізу після реєстрації. Є шанс, що ви заберете чужу валізу або хтось візьме собі ваші речі. Такий стрес може сильно зіпсувати відпустку на самому початку. Або зробить нервовим повернення додому. У будь-якому випадку ризик переплутати багаж великий, тому варто уважно ставитися до цього при отриманні.

Неможливість дістати щось із валізи

Перед тим, як обернути валізу в плівку, краще скласти список речей, які будуть потрібні вам у польоті. Досить часто трапляється таке, що людина згадує про те, що забула, наприклад, паспорт у валізі вже після того, як її обернули плівкою. У результаті валізу доводиться розпаковувати, а потім обертати ще раз.

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