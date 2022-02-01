Домінікана відкрита для туристів із України: правила в’їзду в 2022 році

Чи відкрито Домінікана для українців? Для українських туристів Домініканська Республіка відкрилася ще влітку 2020 року.

Правила в’їзду в Домінікану для українців у 2022 році

Все дуже просто – випробування не потрібні, карантину немає! До вильоту у відпустку потрібно заповнити електронну анкету та отримати куар-код на сайті eticket.migracion.gob.do. Все це знадобиться після прильоту в Домінікану.

Краще заповнити анкету вдома до вильоту, але дозволяють і прямо в аеропорту Домінікани, де є безкоштовний wi-fi.

Якщо летить сім’єю, то заповнюєте одну анкету на всіх, qr код теж буде один.

На зворотному шляху до вильоту знову заповнюємо анкету для виїзду з країни.

Варто мати на увазі, що хоча тести для Домінікани не потрібні, але після прильоту можуть вибірково попросити зробити тест прямо в аеропорту.

Чи потрібна віза? Ні, громадянам України діє безвізовий в’їзд на 30 днів. З необхідних документів – закордонний паспорт, що діє на дати поїздки, та готельний ваучер (туроператор все надішле перед поїздкою).

З 4 липня 2022 року для поїздки в Домінікану знадобиться закордонний паспорт з терміном дії щонайменше півроку.

Обмеження та вимоги до туристів у Домінікані

Влада Домінікани дуже намагається, щоб відпочинок був безпечним. Ще у травні повідомлялося про майже 100% вакцинацію працівників туристичної сфери.

З 18 жовтня 2021 року для відвідування громадських місць поза готелем (нічні клуби, ресторани, магазини) буде потрібний сертифікат про вакцинацію (на папері або в електронному вигляді) або свіжий пцр-тест (термін дії тесту 7 днів). При цьому більшість готелів в Домінікані працюють за системою “все включено”, мають свою розвинену інфраструктуру та великі території, що часом і залишати їх немає особливої ​​потреби.

Обмеження не поширюються на морські екскурсії (наприклад, на острів Саона), а ось для поїздки до Санто-Домінго все-таки знадобиться сертифікат про щеплення або тест.

Куди варто їхати відпочивати

Наша підбірка турів у найкращі готелі у 2022 році. Складена за свіжими відгуками туристів, що відпочили цього року.

Готелі, які повністю відновилися після пандемії, з гарним рівнем харчування та сервісу:

Lopesan 5*

Гарний новий готель на пляжі Баваро. Тут усім буде добре – і дорослим (смачно, красиво, дискотеки, бари, пляж), і дітям (ігрова, водні гірки та басейни, навіть клуб для підлітків).

Riu Republica 5*

Готель для відпочинку без дітей. Дуже великий номерний фонд, бари, ресторани, басейни. Анімація тішить, алкоголь ллється рікою, ідеальний пляж!

Tropical Deluxe Princess 5*

Новий готель після повної реновації відкрився у вересні 2021 року. Гарний варіант для сімейного відпочинку!

Найкращі сімейні готелі для відпочинку з дітьми

Bahia Fantasia 5*

Готель у вигляді казкового замку на радість дітям. Можна користуватися територією всіх готелів мережі (ви, як проживає в цьому готелі, можете, а інших – навпаки на територію Бахія Фантазія зайти не зможуть). Красиво, чисто, смачно, бездоганно з дітьми.

Iberostar Bavaro 5*

Гарна готельна мережа на пляжі Арена Горда. За пандемію не зіпсувалися. Сміливо можна їхати сюди по хороший відпочинок всією сім’єю на все включено. Що для дітей: пляж з пісочком та без водоростей, дитячий клуб, гірки, навіть ферма для вирощування коралів.

Riu Punta Cana 5*

Головний козир мережі Ріу – власний аквапарк. Ну і загалом усі готелі гарного рівня на чудовому пляжі.

Готелі без водоростей

У Домінікані на пляжі періодично виносить саргасові водорості, іноді їх дуже багато! Працівники великих готелів завжди намагаються все розчистити, зазвичай це може піти 1-2 дня.

Хочете точно без водоростей – вибирайте готель на Карибському узбережжі (в Ла Романа чи Байяїбі). У Пунта Кані рекомендуємо готелі мереж Іберостар, Ріу, Байя, Majestic, Royalton (все це пляж Arena Gorda). Можна і на пляжі Баваро та Ель Кортесіто – там намагаються оперативно прибирати нанесені водорості.

А ось пляж Кабеса де Торо уникайте. Там мілководдя, і влітку – восени водоростей найбільше.

Найкрутіший пляж без водоростей в Пунта-Кані – Арена Горда (до речі у нас є докладна стаття про всі пляжі Пунта-Кани і кращі пляжі Домінікани в цілому).

Для тих, кому важливим є здоровий спосіб життя, рекомендуємо прочитати: «Вчені розповіли, чому краще спати в шкарпетках».