Дешево полетіти з Wizz Air Україна тепер можна ще в десятки рідкісних напрямків

Лоукостер Wizz Air оголосив про велике розширення в Україні – 26 нових маршрутів до Європи.
Там це пов’язали з угодою про “відкрите небо” між Україною та ЄС, яку підписали напередодні.
Тепер Wizz Air літатиме з аеропорту “Київ” (“Жуляни”) за 12 новими маршрутами:
- Париж-Бове (Франція),
- Брюссель-Шарлеруа (Бельгія),
- Ейндховен (Нідерланди),
- Ніцца (Франція),
- Барселона (Іспанія),
- Мадрид (Іспанія),
- Аліканте (Іспанія),
- Малага (Іспанія),
- Порту (Португалія),
- Пальма-де-Майорка (Балеарські острови, Іспанія),
- Ханьї (Крит, Греція),
- та аеропорту Базель-Мюлуз-Фрайбург (Швейцарія-Франція-Німеччина).
Також почнуть діяти 9 нових напрямків зі Львова:
- Париж-Бове (Франція),
- Мадрид (Іспанія),
- Ейндховен (Нідерланди),
- Барселона (Іспанія),
- Брюссель-Шарлеруа (Бельгія),
- Ніцца (Франція),
- Тревізо (Венеція, Італія),
- Афіни (Греція),
- Салоніки (Греція).
Ще заплановані нові рейси з Одеси:
- Лондон-Лутон (Велика Британія),
- Пардубіце (Чехія),
- Афіни (Грація).
І нові перельоти з Харкова:
- Салоніки (Греція),
- Пардубіце (Чехія).
У авіакомпанії кажуть, що квитки на нові рейси вже у продажу. Частина нових рейсів почнут літати вже з грудня, але більшість – з весни і літа 2022 року.
“Завдяки цьому Wizz Air стане найбільшою авіакомпанією, яка пропонує місця на прямих рейсах з України”, – стверджують у компанії.