Багато країн в Азії залишаються закритими для іноземних туристів

Пандемія Covid-19 безпрецедентно впливає на світ туризму вже майже два роки, і кінець кризи, схоже, не за горами.

Міжнародний туризм зіштовхнувся із безпрецедентним зниженням після пандемії; показники UNWTO за 2021 рік залишаються на 72% нижче, ніж у пандемічному 2019 році, незважаючи на невелике зростання (+ 4%) порівняно з 2020 роком.

Проте чи тепер може з’явитися світло в кінці тунелю для міжнародних поїздок? Події в деяких регіонах говорять про це, але, навпаки, у багатьох країнах, як і раніше, дуже обережно ставляться до скасування обмежень щодо здоров’я, у тому числі з урахуванням швидкого розповсюдження варіанта Омікрон.

Європейські країни скасовують обмеження

Деякі європейські країни застосували дещо ризикований підхід та вирішили скасувати всі обмеження Covid-19. Раніше у січні Великобританія оголосила, що знімає всі обмеження. Наприкінці місяця пішла Данія, незважаючи на швидке зростання кількості випадків.

Інші країни, які значно послабили обмеження, включають Нідерланди, а Австрія зняла блокування неприщепленого населення. Чехія, наприклад, оголосила, що планує зняти обмеження у квітні.

Уряди деяких країн, мабуть, припускають, що неможливо контролювати поширення варіантів Covid-19 без руйнівних соціально-економічних витрат і наслідків.

І хоча більш вільний підхід, можливо, є нововведенням у Європі, Мексика, наприклад, уже якийсь час приносить плоди своїх відкритих кордонів та м’яких обмежень.

Деякі мексиканські пляжі ніколи не були так відвідувані, як останні місяці, оскільки вони продовжують приймати натовпи молодих мандрівників, в основному з Північної Америки та Європи.

І хоча кількість іноземних відвідувачів у країні також скоротилася з 45 мільйонів у 2019 році до 31 мільйона минулого року, водночас вона піднялася з 7-го на 3-е місце з погляду світової популярності, що, безумовно, позитивно вплине. на майбутнє сектор туру в країні.

Азіатські напрямки залишаються закритими

На іншому кінці світу, саме в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, ситуація зовсім інша. Туристичні напрями в Азії, як правило, дуже обережні через два роки після початку пандемії, а закінчення кризи видається дуже далеким.

Наприклад, Китай запровадив політику нульової терпимості, коли міжнародні поїздки практично неможливі, а міські блокування по всій країні є звичайним явищем. Гонконг, зі свого боку, закрив школи, бари та обмежив години роботи ресторанів.

Кордони Японії залишаються закритими, як і межі Нової Зеландії, тоді як у Південній Кореї діють суворі умови для в’їзду в країну, а також безліч правил, що стосуються зборів, годин роботи ресторанів та багато іншого.

Внаслідок цих суворих правил та обмежень напрями в Азії постраждали найбільше у глобальному масштабі. Згідно з даними UNWTO, число тих, хто прибуває в 2021 році, було на 65% нижче, ніж у 2020 році, і на 94% нижче показників до пандемії, що набагато вище середньосвітового показника.