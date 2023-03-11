Авіапасажирам розповіли, чому небезпечно зберігати гаджети на багажних полицях у літаках

Авіапасажирів попередили, що під час польоту на літаках не можна зберігати електронні пристрої на багажних полицях над головою.

Як пише The Sun, такі пристрої, як смартфони, планшети та ноутбуки, можуть стати в нагоді під час перельотів, але вони також можуть створювати великий ризик.

За даними Федерального авіаційного управління Америки (FAA), авіакомпаніям доводиться стикатися як мінімум із однією пожежею на тиждень на борту своїх літаків через неправильне зберігання пристроїв.

Зокрема, проблеми під час польотів виникають, коли акумулятори перегріваються або пошкоджуються у багажних відділеннях. Коли це відбувається, пристрої можуть легко спалахнути.

Так, у 2022 році тільки в Америці сталося не менше 54 інцидентів, коли пристрої, включаючи ноутбуки, телефони, електронні сигарети та інше, доводилося гасити з тих чи інших причин.

“Це події, пов’язані з літієвими батареями, включаючи дим, вогонь або сильну спеку, про які відомо FAA, і їх не слід розглядати як повний список усіх таких інцидентів”, – йдеться у звіті FAA, який припускає, що насправді інцидентів було більше .

Як приклад у FAA навели нещодавній інцидент, пов’язаний з електронною сигаретою в зареєстрованому багажі пасажира, яка “тліла” та випромінювала “небезпечне виділення тепла”.

Щоб уникнути неприємних інцидентів, FAA радять або зберігати пристрої з літій-іонними батареями в ручній поклажі в поле зору, або повністю відключати їх, якщо вони зберігаються в зареєстрованому багажі, попередньо упакувавши їх так, щоб вони були захищені від пошкоджень.

При цьому бортпровідники просять пасажирів одразу звертатися до них у разі втрати телефону під час польоту, а не шукати його самостійно.

“Все, що потрібно, – це тріщина в невідповідному місці на телефоні, і в салон потраплять легкозаймисті розчинники, які можуть викликати пожежу. Ми знаємо, як рухаються сидіння, і можемо поводитися з ними акуратно, поки колупаємося в щілинах”, – розповів виданню бортпровідник із стажем.