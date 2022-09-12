Аеропорт “Львів” може першим відновити роботу: названо умову

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков зазначив, що для запуску аеропорту потрібно близько двох тижнів.

Українські аеропорти зможуть відновити свою роботу протягом двох тижнів. Головна умова – безпека.

Про це розповів міністр інфраструктури Олександр Кубраков під час виступу на 17-й щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії YES.

За його словами, першим може запрацювати аеропорт “Львів”. Міністр зазначив, що головна проблема для відновлення польотів цивільних судів – безпека, а не технічні питання.

Крім того, Кубраков вважає, що технічно відкриття аеропорту у Львові може реалізуватись у рамках “зернової ініціативи”, де Україна отримає гарантії безпеки від міжнародних партнерів та ООН.

Пізніше в обласній військовій адміністрації пояснили, що аеропорт “Ужгород” не готовий поновити роботу найближчим часом. Аеропорт, як мінімум, не може працювати через закрите над Україною небо. Водночас немає підписаних документів із Євросоюзом щодо можливості запуску регулярних рейсів, а сам аеропорт не відповідає технічним характеристикам.