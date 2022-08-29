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83 відсотки туристів цього літа втратили гроші через збої в аеропортах

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
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83 відсотки туристів цього літа втратили гроші через збої в аеропортах

Загалом кожен мандрівник втратив через колапс в аеропортах по всьому світу в середньому 838 доларів. Це вдвічі більше, ніж вартість рядового перельоту. 17 відсотків туристів взагалі пропустили важливі події: весілля, випускні вечори та сімейні зустрічі або запізнилися в оплачений круїз.

Від втраченого багажу до скасованих рейсів — це літо стало головним болем сотень тисяч авіапасажирів. Експерти зі страхування подорожей із Forbes Advisor вирішили з’ясувати, як саме хаос в авіакомпаніях відбився на мандрівника, і навели цифри.

З 2000 опитаних респондентів 61 відсотку довелося в літні місяці зіткнутися із затримками або скасуванням рейсів. В результаті 83 відсотки втратили гроші, витрачені на передплачені готельні номери, круїзи та інші заходи.

У середньому літні мандрівники втратили по 838 доларів, а шоста частина з них пропустила важливі події: весілля, випускні вечори та важливі зустрічі.

Втрачений та затриманий багаж став ще однією поширеною проблемою у подорожах. 48 відсотків респондентів заявили, що їх валізи було втрачено або затримано під час подорожі, а у 44 відсотків багаж був пошкоджений.

Час очікування багажу, що «заблукав», — чотири доби. Кожен десятий пасажир не дочекався своїх речей.

На заміну предметів першої необхідності, які не приїхали вчасно, туристи витратили в середньому 556 доларів.

Далі більше. 54 відсоткам мандрівників довелося летіти літаком, щоб забрати свій втрачений багаж із точки «Х», а 33 і зовсім здійснили тривалі перельоти на край світу — туди, де за повідомленням авіакомпанії, їх спокійно чекали рідні валізи та коробки.

У середньому через затримки та скасування рейсів мандрівники просиділи в аеропорту понад 5 годин.

19 відсотків пасажирів втратили гроші на оплачених заходах, які вони пропустили через затримки чи скасування, а 17 були змушені повністю скасувати свої плани та втратили гроші на паркуванні в аеропорту, транспорті, утриманні собак та невикористаних готельних номерах.

13 відсотків пропустили круїз через скасування та затримку рейсів.

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