10 речей, за які вас можуть вигнати із літака

Всі ми знаємо, що не можна проносити на борт ножиці, шампуні та інші колюче-ріжучо-вибухонебезпечні предмети. Існують також менш очевидні та негласні правила авіакомпаній, за порушення яких вас можуть вигнати з літака.

1. Одяг «з душком»

Купівля квитка передбачає, що пасажир з’явиться на посадку у пристойному вигляді і без явно відчутних сторонніх запахів. Якщо не було часу прийняти душ, можна скористатися туалетом в аеропорту або хоча б вологими серветками.

2. На борт зі своїми мікробами

Повірте, у літаку їх і так вистачає. Тому можуть не пустити на посадку пасажира з очевидними ознаками хвороби, особливо інфекційної. Розбиратися ніхто не буде, тому, у разі наявності видимих ​​симптомів, краще взяти довідку від лікаря, що ваша хвороба не заразна.

3. Провокаційний одяг

Стюардеси чомусь недолюблюють пасажирок у джинсах, що залишають відкритою половину, пардон, попи. Можливо тому, що собі вони цього дозволити не можуть. Крім того, багато хто залишився «за бортом» через непристойні написи та політичні гасла на футболках.

4. Утримайтеся від лихослів’я

Більшість перепалок, що виникають під час посадки, вирішуються екіпажем досить радикально. Щойно суперечки посилюються і йде ненормативна лексика, можуть вигнати з літака всіх учасників конфлікту.

5. Останні 100 грамів були зайвими

Невелика доза алкоголю може пом’якшити відчуття стресу перед польотом, а може взагалі позбавити від нього. Ні, не стресу, польоту. Будь-яка з ознак сп’яніння (запах з рота, хода, що хитається, мова, що заплітається…) є достатньою підставою для відмови в посадці на рейс. При цьому рівень алкоголю в крові може бути в межах норми, перевіряти ніхто не стане. Достатньо однієї підозри.

6. Громадський прояв почуттів

Пристрасні поцілунки в літаку, на очах у інших пасажирів — що може бути романтичнішим? Однак, потерпіть із цим до готелю, або хоча б до зльоту, інакше ризикуєте залишитися вдвох на порожній злітній смузі.

7. Не створюйте багато шуму

Так, не ваша вина, що дитина чи онук закатала істерику, але якщо ви її не заспокоїте до зльоту — маєте всі шанси попрощатися з відпусткою. І якщо дитину ще можуть «зрозуміти і пробачити», то дорослих, які поводяться надто голосно чи агресивно, можуть запросто вигнати з літака.

8. Не знімайте взуття

Ви впевнені, що аромат ваших шкарпеток це саме те, чого так не вистачає сусідам? Якщо ні, краще не ризикуйте. Що цікаво, на перебування у шкарпетках можуть заплющити очі, а от сидіти босоніж — категорично заборонено правилами більшості авіакомпаній.

9. Не затримуйте зліт

Відмовляючись виконувати прохання екіпажу (пристебнути ремені, відключити електронні пристрої…) ви змушуєте витрачати додатковий час. Часто екіпажу простіше виставити неслухняного пасажира за двері, ніж читати лекцію про безпеку.

10. Поводьтеся ввічливо

Приставання до інших пасажирів або суперечка зі стюардесою можуть стати причиною того, що вас виженуть з літака. Мало кому хочеться провести політ із хамуватим суб’єктом по сусідству.