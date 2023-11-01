З туристів почнуть стягувати плату за вхід до головної пам’ятки Туреччини

Після новорічних канікул з туристів почнуть стягувати плату за вхід у головну пам’ятку Стамбула та найпопулярнішу в Туреччині.

Храм Святої Софії, він же мечеть Айя-Софія, як повідомляє турецька преса, стане платним для іноземців, зокрема й туристів. Розпорядився про це турецький мінкультури та туризму.

Як заявив у вівторок голова відомства Мехмет Нурі Ерсой, відвідування має стати платним з 15 січня 2024 року. Причому зроблено це «у зв’язку з рекомендацією ЮНЕСКО розробити план управління відвідуваннями мечеті».

При цьому для тих громадян Туреччини, що відвідуватимуть храм як «культовий заклад», тобто як мечеть, вхід залишиться безкоштовним. Щоб уникнути плутанини, туристів і молящихся розведуть різними входами.