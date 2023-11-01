Всі розділи
ГоловнаТуреччинаЗ туристів почнуть стягувати плату за вхід до головної пам'ятки Туреччини
ТуреччинаТуризм

З туристів почнуть стягувати плату за вхід до головної пам’ятки Туреччини

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
З туристів почнуть стягувати плату за вхід до головної пам'ятки Туреччини

Після новорічних канікул з туристів почнуть стягувати плату за вхід у головну пам’ятку Стамбула та найпопулярнішу в Туреччині.

Храм Святої Софії, він же мечеть Айя-Софія, як повідомляє турецька преса, стане платним для іноземців, зокрема й туристів. Розпорядився про це турецький мінкультури та туризму.

Як заявив у вівторок голова відомства Мехмет Нурі Ерсой, відвідування має стати платним з 15 січня 2024 року. Причому зроблено це «у зв’язку з рекомендацією ЮНЕСКО розробити план управління відвідуваннями мечеті».

При цьому для тих громадян Туреччини, що відвідуватимуть храм як «культовий заклад», тобто як мечеть, вхід залишиться безкоштовним. Щоб уникнути плутанини, туристів і молящихся розведуть різними входами.

Новини партнерів

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

У Туреччині почалася хвиля ануляцій турів із низки країн

Туреччина
«Зимовий» сезон у Туреччині «висить на волосині». У Туреччині...

Складено рейтинг 10 міст світу, які приваблюють найбільше туристів

Велика Британія
Визначено 10 міст світу, які приваблюють найбільше туристів. Такий...

Названо найкращі туристичні напрямки світу у 2023 році

Велика Британія
Сайт для мандрівників Tripadvisor представив свій традиційний рейтинг найкращих...

Опубліковано рейтинг 10 найкращих аеропортів світу

Індія
Блог для бортпровідників та авіакомпаній Cabin Crew HQ склав...

Складено рейтинг 10 найбільш відвідуваних туристами міст Європи

Велика Британія
Топ-10 найбільш відвідуваних туристами міст Європи підрахували та представили...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаLifeStyleРосіяCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19курйозВійна РФ проти УкраїниПоради туристамЄвропакоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму