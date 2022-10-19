Великий турецький туроператор оголосив про банкрутство

Турецький Detur Global, який раніше заявляв про «зупинення діяльності», сьогодні очікувано оголосив уже про банкрутство.

Згідно з заявою, зробленою на офіційному сайті, у вересні «було прийнято рішення призупинити поїздки, внести організаційні зміни і додати новий капітал на частину 2022 року, що залишилася», все це було зроблено «через проблеми, з якими зіткнулися галузь і компанія». Також передбачалося рішення «в якості альтернативи залучити нових власників і відновити роботу.

Проте, як заявляє туроператор, кредитори не пішли назустріч. У результаті «ситуація з ліквідністю стала гострою, і час, необхідний запланованих заходів із забезпечення виживання, минув». У результаті туроператор збанкрутував. Причому надалі він висловлює жаль про завдані незручності для туристів, які забронювали довгоочікуваний сонячний круїз і співробітників.

Для російського ринку нічого дивного у ситуації не виявляється. У Росії «Детур» збанкрутував ще в далекому 2008 році, до того ж за стандартною схемою: туроператор фактично «кинув» як усіх своїх партнерів з турбізнесу, так і туристів: раптово офіс туроператора перестав подавати будь-які ознаки життя, перестали відповідати всі телефони компанії, на сайті перестала функціонувати система on-line бронювання, а сам офіс виявився закритим. Не були проплачені трансфери та зворотні квитки, туристи застрягли в Туреччині в неоплачених готелях та інша «класика жанру».

Але навіть через дев’ять років історія повторилася. Цього разу з «Ted Travel», чий крах не тільки очікували — експерти були впевнені, що туроператор спочатку не планував заробляти чесним шляхом. В результаті тоді постраждали до 3 тис. туристів. Що спільного у цих двох компаніях? Як з’ясувалося, власник: голова «Ted Travel» Четін Бозаджі, який «зник» за кордоном, раніше очолював вищезгаданий «Детур». «Коли я дізнався, хто є керівником компанії, я відразу сказав усім своїм партнерам та знайомим, що є певна схема, добре відпрацьована, і я боюся, що вона знову спрацює цього чи наступного року», – розповів кореспонденту «ТУРПРОМ» експерт по Туреччині, який побажав залишитися неназваним.