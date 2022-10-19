Всі розділи
ГоловнаТуреччинаВеликий турецький туроператор оголосив про банкрутство
ТуреччинаТуризм

Великий турецький туроператор оголосив про банкрутство

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Великий турецький туроператор оголосив про банкрутство

Турецький Detur Global, який раніше заявляв про «зупинення діяльності», сьогодні очікувано оголосив уже про банкрутство.

Згідно з заявою, зробленою на офіційному сайті, у вересні «було прийнято рішення призупинити поїздки, внести організаційні зміни і додати новий капітал на частину 2022 року, що залишилася», все це було зроблено «через проблеми, з якими зіткнулися галузь і компанія». Також передбачалося рішення «в якості альтернативи залучити нових власників і відновити роботу.

Проте, як заявляє туроператор, кредитори не пішли назустріч. У результаті «ситуація з ліквідністю стала гострою, і час, необхідний запланованих заходів із забезпечення виживання, минув». У результаті туроператор збанкрутував. Причому надалі він висловлює жаль про завдані незручності для туристів, які забронювали довгоочікуваний сонячний круїз і співробітників.

Для російського ринку нічого дивного у ситуації не виявляється. У Росії «Детур» збанкрутував ще в далекому 2008 році, до того ж за стандартною схемою: туроператор фактично «кинув» як усіх своїх партнерів з турбізнесу, так і туристів: раптово офіс туроператора перестав подавати будь-які ознаки життя, перестали відповідати всі телефони компанії, на сайті перестала функціонувати система on-line бронювання, а сам офіс виявився закритим. Не були проплачені трансфери та зворотні квитки, туристи застрягли в Туреччині в неоплачених готелях та інша «класика жанру».

Але навіть через дев’ять років історія повторилася. Цього разу з «Ted Travel», чий крах не тільки очікували — експерти були впевнені, що туроператор спочатку не планував заробляти чесним шляхом. В результаті тоді постраждали до 3 тис. туристів. Що спільного у цих двох компаніях? Як з’ясувалося, власник: голова «Ted Travel» Четін Бозаджі, який «зник» за кордоном, раніше очолював вищезгаданий «Детур». «Коли я дізнався, хто є керівником компанії, я відразу сказав усім своїм партнерам та знайомим, що є певна схема, добре відпрацьована, і я боюся, що вона знову спрацює цього чи наступного року», – розповів кореспонденту «ТУРПРОМ» експерт по Туреччині, який побажав залишитися неназваним.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмРосіяТуреччинаCOVID Travel NewsLifeStyleУкраїнаЄгипетСШАМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропасанкціїПоради туристамАвіаперельотикурйозздоров'я

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму