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Платити за тури в ЄС запропоновано по-новому: туроператори заявили про неминуче масове банкрутство

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Платити за тури запропоновано по-новому: туроператори заявили про неминуче масове банкрутство

Комісія Європейського Союзу (ЄС) готується оголосити про зміни у законодавстві про пакетні тури. Платити за тури європейцям запропоновано по-новому, через що туроператори вже заявили про неминуче масове банкрутство.

Як повідомляє німецька преса, після банкрутства Thomas Cook ЄС активізував свої зусилля щодо внесення комплексних змін до законодавства, що стосується пакетних турів, з упором на захист споживачів. Пандемія ці ініціативи лише посилила. Проте ініціативи викликають серйозну критику із боку працівників туризму. Так, у Німеччині Асоціація туристичних агентств (DRV) на зустрічах для обговорення професійних та юридичних аспектів змін, які необхідно внести з цього питання, повністю розкритикувала ухвалу, виклавши свої міркування окремою заявою.

В основному туроператори розкритикували питання передоплати за путівку. Справа в тому, що ця постанова ЄС вимагає, щоб максимальний початковий внесок становив 20%.

Це створить фінансові труднощі для туроператорів. Якщо регулювання авансових платежів буде введено в дію, це призведе до банкрутств у галузі», – зазначають експерти.

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