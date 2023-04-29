Кабмін вирішив спростити життя туроператорам

Кабінет міністрів запропонував Національному банку дозволити туроператорам та турагентам витрачати придбану в Україні валюту на розрахунки із закордонними партнерами за туристичні послуги.

Про це заявила міністр економіки Юлія Свириденко, зазначивши при цьому, що заборона на валютні перекази для туроператорів призвела до того, що “більшість із них змушені вести свою діяльність на території інших країн”.

Свириденко зазначила, що якщо не забезпечити врегулювання проблеми, то податки від їхньої діяльності будуть перераховані до бюджетів інших країн.

Орієнтовний обсяг потреби у здійсненні транскордонних валютних операцій на 2023 рік становить $250-300 млн. За розрахунками Мінекономіки це дозволить забезпечити надходження до державного бюджету від $55 млн до $70 млн.

Уряд пропонує включити до списку НБУ на транскордонні перекази такі послуги:

послуги з проживання, а також пов’язані з цим супутні послуги (готельні послуги,

послуги з організації харчування у закладах громадського харчування, послуги з

організації дозвілля у культурно-розважальних закладах, організація та надання трансферів, оренда транспорту);

послуги з придбання квитків, бронювання та оплати круїзів, оренди морських та річкових човнів, катерів та інших суден;

послуги з організації екскурсійного обслуговування, міжнародних заходів спортивного, виставкового, ділового та подійного призначення;

послуги бронювання пакетів туристичних послуг.

Туроператори та розрахунки за путівки

У січні 2022 року найбільших туроператорів України запідозрили у маніпуляціях цінами. Повідомлено, що 10 компаній розміщують на своїх сайтах неточну інформацію щодо вартості послуг.

28 січня адміністративна колегія Київського обласного відділення АМКУ розпочала розгляд справи.

2 грудня 2020 Антимонопольний комітет зобов’язав туристичних операторів в Україні вказувати ціну на тури на своїх сайтах у гривні без так званого “власного курсу валют”.

24 грудня 2020 року українські туроператори почали публікувати свої ціни у гривні, хоча раніше туроператори вказували вартість турів, використовуючи “внутрішній” курс долара.