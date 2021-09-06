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ТУРЕЧЧИНА

Велике озеро Акшехір в центральній Туреччині повністю висохло (Фото)

Воно стало настільки сухим, що по ньому без проблем можуть проїхати навіть автомобілі.

Гліб Парфененко
Велике озеро Акшехір в центральній Туреччині повністю висохло

Велике озеро в центральній частині Туреччини в провінції Конья повністю висохло через наслідки глобального потепління та безвідповідального зрошення сільського господарства, заявили експерти в неділю, зробивши дно озера таким сухим, що навіть автомобілі могли легко їздити по ньому, – пише газета Sabah.

Озеро Аксехір, яке було важливим джерелом прісної води для сусідніх провінцій мало глибину до шести метрів (озеро простяглося на площі 350 квадратних кілометрів), сьогодні залишилося без краплі води.

Велике озеро Акшехір в центральній Туреччині повністю висохло (Фото)

За словами професора геології Університету Конья Тахіра Налбантчілара, озеро було важливою водоймою, яка підтримувала екологію та економіку, а також містила кілька видів рослин і тварин.

У бесіді з інформаційним агентством Demirioren він зазначив проблеми сотень рибалок, які залишилися без роботи, а також тварин, які шукають, де пастися.

За словами Налбантчілара, в минулому у озера були посушливі періоди, коли воно було під загрозою висихання, але йому завжди вдавалося відновитися.

“Але ми можемо бачити наслідки зміни клімату і глобального потепління на озері Акшехір. Адже воно підтримується за рахунок дощових опадів і інших джерел води, які впадають в озеро. Але зміна клімату була не єдиною причиною. Невеликі штучні ставки, створені для зрошення сільськогосподарських угідь, будівництво загород для струмків і різних будівель осушили невеликі струмки, що живили озеро”, – говорить Налбантчілар.

Велике озеро Акшехір в центральній Туреччині повністю висохло (Фото)

Ще однією причиною руйнування озера він назвав місцеві криниці. За його словами, свердловини ставали все глибшими і глибшими – на загальній глибині 20 метрів з роками вони досягали 150 метрів, пише БГНЕС.

Перераховуючи кроки, необхідні для відродження озера, професор висловив сумнів, що, можливо, вже занадто пізно.

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