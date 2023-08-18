У Туреччині стурбовані, що звичному туризму в Середземномор’ї приходить кінець

«Звичному туризму в Середземномор’ї настає кінець. Екстремальні хвилі тепла на південному узбережжі Європи направляють відпочиваючих у прохолодніші країни», – такий тривожний прогноз стурбованих турецьких експертів представило видання Turizm Guncel. Є ризик, що туристи, принаймні влітку, масово покинуть такі популярні країни, як Туреччина, Іспанія, Італія та Греція, які живуть за рахунок туризму, і спрямують у регіони з м’яким кліматом.

Чергова підстава для занепокоєння турками «підкинула» програма для бронювання готелів Little Emperors. Його дослідники зазначили, що спостерігається значне зростання бронювань в альтернативних прохолодних напрямках, таких як Норвегія: «Через спеку люди шукають більш прохолодні місця, що дало скандинавським країнам чудову нагоду виділитися як літній напрям», – оцінюють автори.

Причому це стосується переважно сімейного туризму — їхати в +45 і вище з маленькою дитиною готові далеко не всі. У результаті багато туристів бронюють холодніші напрямки, що викликає підвищений інтерес до скандинавських країн. «Норвегія, Копенгаген та фіорди зайняли більшу частину наших літніх бронювань. Ми ніколи не бронювали ці напрямки на літо — тож так, ми безперечно згодні з тим, що відбулися зміни через зміну клімату», – заявили дослідники. Також на літо бронюють “зимові” альпійські курорти – той же всім відомий Куршевель.

До того ж варто відзначити, ці напрями м’яко кажучи, дорожчі за Туреччину і «переселяється» туди платоспроможний турист. Наприклад, про підвищений інтерес до країн, які не страждають від спеки, таких як Швейцарія, Австрія та Німеччина, заявив Джамшид Поча, співзасновник канадської компанії The Pelican.

Втім, є надія, що екстремальна спека не цілком «вижене» людей із Середземномор’я, і лише змінить рамки сезонності. Так, в Італії багато готелів вже «зрушили» час закриття. В Італії був час, коли готелі закривалися на початку осені — тепер вони закриваються до кінця жовтня-листопада, тому що вже багато туристів переносять відпочинок на жовтень, що колись випадав з рамок «оксамитового сезону».

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