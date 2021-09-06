Большое озеро Акшехир в центральной Турции полностью высохло (Фото)

Большое озеро в центральной части Турции в провинции Конья полностью высохло из-за последствий глобального потепления и безответственного орошения сельского хозяйства, заявили эксперты в воскресенье, сделав дно озера таким сухим, что даже автомобили могли легко ездить по нему, — пишет газета Sabah.

Озеро Аксехир, которое было важным источником пресной воды для соседних провинций имело глубину до шести метров (озеро протянулось на площади 350 квадратных километров), сегодня остался без капли воды.

По словам профессора геологии Университета Конья Тахира Налбантчилара, озеро было важным водоемом, которое поддерживало экологию и экономику, а также содержало несколько видов растений и животных.

В беседе с информационным агентством Demirioren он отметил проблемы сотен рыбаков, которые остались без работы, а также животных, которые ищут, где пастись.

По словам Налбантчилара, в прошлом у озера были засушливые периоды, когда он находился под угрозой высыхания, но ему всегда удавалось восстановиться.

«Но мы можем видеть последствия изменения климата и глобального потепления на озере Акшехир. Ведь оно поддерживается за счет дождевых осадков и других источников воды, которые впадают в озеро. Но изменение климата была не единственной причиной. Небольшие искусственные пруды, предназначенные для орошения сельскохозяйственных угодий, строительство заграждений для ручьев и различных зданий осушили небольшие ручьи, питавшие озеро», — говорит Налбантчилар.

Еще одной причиной разрушения озера он назвал местные колодца. По его словам, скважины становились все глубже и глубже — на общей глубине 20 метров с годами они достигали 150 метров, пишет БГНЕС.

Перечисляя шаги, необходимые для возрождения озера, профессор выразил сомнение, что это может быть слишком поздно.