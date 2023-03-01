В Туреччині стартував продаж путівок на 3-х річний круїз по 135 країнах із заходом у 375 портів

Турецька круїзна компанія Miray Cruises оголосила про старт продажу путівок на трирічну кругосвітню подорож з 1 березня 2023 року. У рамках програми туристи відвідають 375 портів, що розташовані у 135 країнах на семи континентах. Про це заявлено на її офіційному сайті.

Відомо, що лайнер MV Gemini 1992 будівлі в рамках мегатура обійде сім континентів з листопада 2023 до кінця 2026 року. Безперечно, перспектива провести три роки в морі припаде до душі не всім, проте переваги такого формату туризму очевидні. Незвичайна подорож підходить, насамперед, тим, хто працює онлайн і хоче подорожувати світом, а також заможним пенсіонерам, яким не сидиться вдома.

Зазначимо, що концепція життя на кораблі у світі почала набирати обертів зі зростанням попиту та пропозицій на віддалену роботу, оскільки для ентузіастів це можливість поєднувати туризм та роботу. Минулого року кілька компаній анонсували нові судна, інфраструктура яких відповідає потребам туристів, які вирушають у довгострокове плавання. В даний час він використовується як укриття для жертв землетрусу в Туреччині та Сирії.

MV Gemini поповнить їхні лави, проте насамперед його модернізують перед виходом у море у листопаді цього року. Відомо, що в більшості портів судно «відпочиватиме» кілька днів, тому мандрівники матимуть можливість повністю вивчити кожен із напрямків, включаючи 13 сучасних і стародавніх чудес світу.

Вартість каюти становить приблизно $2.5 тис. на місяць, тобто, близько $83 щодня. У той же час, річна ціна на круїз починається від $29.999. Розміри кают варіюються від 12 кв.м для кают Virtual Inside та Oceanview до люксів з балконами та площею 24.15 кв.м. За цю суму туристи отримують проживання, харчування за програмою, можливість користуватися ресторанами, відвідувати розважальні заходи, доступ до 14 офісів та конференц-залів для роботи, лаундж-зони для відпочинку та бізнес-бібліотеки. На борту також працюватиме цілодобова лікарня, що пропонує безкоштовні медичні візити, навчальні заняття та різні майстер-класи, а також можливість взяти участь у волонтерських та благодійних ініціативах.

«Професіоналам потрібні можливості зв’язку із зовнішнім світом, відповідні зручності та функціональні можливості для виконання своєї роботи. Немає іншого круїзного продукту, який пропонував би таку гнучкість своїм клієнтам», – зазначив керуючий директор Life at Sea Cruises Мікаель Петтерсон.

“Life at Sea Cruises пропонує найкращий круїз, не жертвуючи комфортом вашого будинку”, – запевнила директор з продажу та маркетингу Sea Cruises Life. “Ваше подвір’я — це світ, ваш будинок — у морі”.

MV Gemini вперше дебютував як перлина Crown Cruise Line у 1992 році. З того часу круїзне судно змінило довгий список власників, включаючи Cunard, Star Cruises та Celestyal Cruises. Турецький круїзний оператор та постачальник готельних послуг для круїзного сектору Miray Cruises придбав судно у доковідному 2019 році. Судно вміщує 1.074 особи.