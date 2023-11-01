Всі розділи
ГоловнаВелика БританіяНа круїзному лайнері почалася паніка через прорив труби
Велика БританіяТуризм

На круїзному лайнері почалася паніка через прорив труби

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
На круїзному лайнері почалася паніка через прорив труби

Туристи на круїзному лайнері Carnival Radiance пережили справжній жах, коли через прорив труби вода почала заливати судно. Кілька пасажирів поділилися жахливими відомостями у Twitter, показуючи та розповідаючи, як вода заливала коридори та каюти судна.

Інцидент стався пізно вночі та розбудив мандрівників. Охоплені страхом відпочиваючі металися коридорами у пошуках допомоги. «О 2-й годині ночі ми прокинулися від того, що вода хлюпала в нашу кімнату зі стелі на Carnival Radiance. Це було жахливо. Все ще чекаємо, щоб корпорація зв’язалася з нами», — написав один із них і зазначив, що у каюті вода пошкодила речі та меблі.

За словами представника круїзної компанії, затоплення було викликане «проривом водопроводу», що торкнулося менше 2% кают судна. Він також додав, що екіпаж оперативно реагував на ситуацію, і трубу швидко полагодили. Однак було чимало туристів, які впали в паніку вже побачивши ролик. Один із них написав у коментарях таке: «Спочатку я подумав, що це як музей вражень від «Титаніка». Я був би насторожим і одягнув рятувальний жилет».

Які заходи безпеки мають бути вжиті на судні? Такі інциденти наголошують на важливості суворих заходів безпеки на круїзних судах. Лайнери зобов’язані дотримуватись міжнародних стандартів безпеки, включаючи наявність достатньої кількості рятувальних шлюпок для всіх туристів. Однак круїзні лайнери, як правило, возять запас шлюпок, які можуть умістити 150% відпочиваючих від загальної кількості людей на судні.

Новини партнерів

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

У центр Барселони перестали пускати круїзні лайнери

Іспанія
З 22 жовтня всі судна мають швартуватися біля причалу...

З Червоного моря почалася втеча: туристів туди возити побоюються

Єгипет
З Червоного моря почалася втеча — круїзні оператори, які...

Барселона заборонить круїзним судам заходити до центрального порту

Іспанія
Видання The Independent пише, що влада Барселони (Іспанія) вирішила...

Після прибуття до Барселони туристів змусять йти з речами 30 хв пішки

Іспанія
Влада популярного у туристів міста вирішила боротися із засиллям...

Війна в Ізраїлі змусила змінити маршрути морських круїзів

Ізраїль
Компанія MSC Cruises переглянула круїзні маршрути Східним Середземномор'ям через...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаLifeStyleРосіяCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19курйозВійна РФ проти УкраїниПоради туристамЄвропакоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму