На круїзному лайнері почалася паніка через прорив труби

Туристи на круїзному лайнері Carnival Radiance пережили справжній жах, коли через прорив труби вода почала заливати судно. Кілька пасажирів поділилися жахливими відомостями у Twitter, показуючи та розповідаючи, як вода заливала коридори та каюти судна.

Інцидент стався пізно вночі та розбудив мандрівників. Охоплені страхом відпочиваючі металися коридорами у пошуках допомоги. «О 2-й годині ночі ми прокинулися від того, що вода хлюпала в нашу кімнату зі стелі на Carnival Radiance. Це було жахливо. Все ще чекаємо, щоб корпорація зв’язалася з нами», — написав один із них і зазначив, що у каюті вода пошкодила речі та меблі.

За словами представника круїзної компанії, затоплення було викликане «проривом водопроводу», що торкнулося менше 2% кают судна. Він також додав, що екіпаж оперативно реагував на ситуацію, і трубу швидко полагодили. Однак було чимало туристів, які впали в паніку вже побачивши ролик. Один із них написав у коментарях таке: «Спочатку я подумав, що це як музей вражень від «Титаніка». Я був би насторожим і одягнув рятувальний жилет».

Які заходи безпеки мають бути вжиті на судні? Такі інциденти наголошують на важливості суворих заходів безпеки на круїзних судах. Лайнери зобов’язані дотримуватись міжнародних стандартів безпеки, включаючи наявність достатньої кількості рятувальних шлюпок для всіх туристів. Однак круїзні лайнери, як правило, возять запас шлюпок, які можуть умістити 150% відпочиваючих від загальної кількості людей на судні.