З оргіями та червоною кімнатою: туристам запропонували вирушити до круїзу 18+

У 2024 році туристи зможуть відправитися в круїз Temptation, який порадує їх не лише можливістю помилуватися мальовничими Карибськими островами, а й поринути у світ сексуальної свободи.

Як пише Daily Star, круїз відбудеться у лютому з виїздом з Майамі (штат Флорида, США) та зупинками в Нассау та Косумелі біля узбережжя Мексики. На суші учасники круїзу житимуть на курортах мережі Temptation, яка вже давно відома своїм орієнтуванням на відпочинок 18+, включаючи свінгерські вечірки.

При цьому безпосередньо в морі любителі дорослих розваг проведуть два повні дні. Серед іншого, на борту пари зможуть насолодитися Червоною кімнатою – ігровою секс-кімнатою та “дружнім простором для тих, хто хоче поекспериментувати зі своєю сексуальністю у місці, де панує свобода”. У кімнаті буде кілька ліжок, розділених червоними шторами – ну а далі гості самі вирішуватимуть, чи усамітнюватись лише удвох, чи експериментувати з іншими.

Крім того, на кораблі буде безліч топлес зон, також буде простір, де можна буде повністю оголюватися.

Також на борту буде насичена розважальна програма, що включає майстер-класи з сексологами та секс-вечірки з діджеями та коміками.

І хоча в анонсі круїзу уточнюється, що це не круїз для свінгерів, там натякають, що це круїз, орієнтований на спосіб життя для неупереджених. Ну, а далі самі додумуйте, що це означає.

Тим не менш, на борту корабля все ж таки діють деякі правила. Наприклад, в обідніх зонах гості мають бути в одязі у стилі smart casual.

Самотні люди можуть забронювати квиток на круїз, проте вони не зможуть скористатися ігровою кімнатою – вона призначена лише для пар, і винятків не буде, попереджають організатори.

Те саме стосується майстер-класів – частина з них призначена лише для пар.

Крім того, у деяких місцях буде заборонено фотографувати.

Вартість круїзу залежатиме від того, який номер вибере гість: від кают (деякі з яких мають балкони, веранди або вид на океан, інші є внутрішніми) до люксів з послугами особистого дворецького. Ціни варіюються від 2150 доларів США за внутрішній номер на двох до 20 000 доларів США за люкс у пентхаусі, розрахований на чотирьох осіб.