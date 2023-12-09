Жінка продала свій будинок, щоб вирушити до трирічного круїзу, а його скасували

Сумне розчарування чекало на американську пенсіонерку, чия мрія про трирічний кругосвітній круїз впала, коли круїзна компанія оголосила про відміну відплиття. Для туристки це був подвійний удар, так як на купівлю туру вона продала свій будинок. Про це повідомляє видання Daily Star.

Йдеться про у першій у світі трирічну навколосвітню подорож на круїзному лайнері MV Gemini, який мав вирушити зі Стамбула у листопаді-грудні 2023 року та відвідати за три роки 135 країн.

Передісторія наступна: пенсіонерка із Флориди (США) минулої зими забронювала одні з найрозкішніших апартаментів із балконом на сьомому поверсі лайнера, який мав стати центром спілкування для друзів, яких жінка мала намір завести під час круїзу. Поїздка коштувала їй $29.9 тис. і це половина грошей, виручених з продажу її нерухомості.

Як пізніше розповіла пенсіонерка, вона зважилася на пропозицію лише через 12 годин після того, як уперше почула про нього. «У мене немає дітей чи онуків, тому я вільна та щаслива. Чому б не зробити щось подібне? Мені подобаються нові враження, бо вони освіжають. Я шукала близько двох років щось подібне і міркувала про це кілька років. За ці роки я побувала у багатьох країнах. Я працювала стюардесою 22 роки, використала свою можливість подорожувати безкоштовно та зупинятися в готелях», – зазначила вона.

1.000 пасажирів хотіли вирушити у тривалу морську подорож через усі континенти, із зупинками у 375 місцях та відвідуванням 13 чудес світу. Раніше на сайті круїзної компанії повідомлялося, що гості «житимуть у відносній розкоші, у них буде можливість прати, користуватися послугами лікарів та медсестер в оздоровчому центрі, манікюрним салоном та масажним кабінетом, а також симулятором гольфу». Також було заплановано заняття, лекції, кінотеатр та можливості для волонтерства, щоб скоротити час. Але, на жаль, незважаючи на вкладені кошти та плани, круїз так і не відбувся.

Власник круїзної компанії Ведат Угурлу вибачився перед туристами та оголосив про перенесення відплиття на наступний рік через складну політичну обстановку. Це рішення, як зауважило видання, створило фінансові труднощі для тих, хто вклав свої кошти у подорож своєї мрії.

Пенсіонерка теж розраховувала на тривалу подорож і під час зупинки до Перу збиралася пересісти на інше судно. Однак тепер, коли подорож відкладається, вона сподівається, що зможе повернути вкладені гроші закликати компанію виконати зобов’язання щодо відшкодування витрат.