Сімейна пара продала все своє майно, щоб провести решту життя на круїзному лайнері

Подружжя з Флориди, США продали майже все, чим володіли, включаючи основний бізнес і будинок, щоб дожити свої дні у подорожі на круїзних лайнерах.

Як пише Sky News, спочатку Джон і Мелоді Хеннессі купили будинок на колесах, щоб подорожувати Сполученими Штатами. Але незабаром 76-річний Джон утомився від водіння. Потім вони побачили у Facebook рекламу 274-денного круїзу з Royal Caribbean, і їхній шлях до постійного життя на морі почався.

Під час подорожей вони побували в Австралії, Новій Зеландії та південній частині Тихого океану. При цьому пара стверджує, що, хоча їхнє нове життя більш захоплююче, вони кажуть, що воно також дешевше.

“Тепер у нас є телефонний рахунок, рахунок корабля та кілька рахунків за кредитною карткою, коли ми сходимо на берег, але це все. У нас більше немає іпотеки чи витрат на житло. У нас більше немає страхування транспортних засобів, страхування майна чи комунальних платежів . Список можна продовжувати. Ми впевнені, що круїзи дешевші”, – зазначають вони, стверджуючи, що їхні витрати скоротилися вдвічі порівняно з життям на суші.

Нині їхнє життя розписане за місяцями до грудня 2024 року, оскільки вони пересідають з корабля на корабель.

Але незабаром вони планують переїхати на постійне місце проживання на круїзному лайнері Villa Vie – одному з перших у своєму роді – де до 30% людей на борту будуть постійними жителями.

“Ми хотіли купити каюту, щоб мати можливість оформити її так, як нам хочеться. Вона стане для нас будинком, мабуть, щонайменше на 15 років перебування на кораблі”, – каже Мелоді.

Корабель вирушить у подорож у травні 2024 року, проте життя на борту не буде дешевим. Внутрішня каюта коштує від 99 000 доларів, а вілла з балконом та видом на океан коштує 249 000 доларів, і це без урахування майже 8 000 доларів щомісячної плати.

Ті, хто живе на борту, зможуть привозити свої сім’ї на судно безкоштовно – після оплати портових зборів – і для них буде зарезервовано певну кількість кают. На кораблі буде бізнес-центр та приватні офіси, що дозволить мандрівникам працювати із будь-якої точки світу.

Оскільки середній вік мешканців судна становить майже 60 років, на борту є стоматолог та лікар для проведення рутинних процедур. Для серйозніших проблем зі здоров’ям є лікарня, а також морг на двох на випадок найгіршого сценарію.

Найбільшою проблемою подорожі на такому кораблі сімейна пара називає “переїдання”, і стверджує, що зовсім не переймається тим, що їм буде нудно.

Раніше Dip вже писав про цей круїз. Тоді повідомлялося, що перший в історії трирічний морський круїз скасували лише за тиждень до відправлення. Компанія-організатор визнала, що вона не має корабля, і пообіцяла повернути гроші тим, хто вже зареєструвався на рейс.

У той же час до початку подорожі було заброньовано щонайменше 111 кают. Багато пасажирів уже продали власне житло, плануючи трирічну подорож. Тепер їм нема куди подітися.