В Туреччині хочуть заборонити систему “все включено”

У Туреччині набирає обертів рух за скасовування в готелях практики системи “all inclusive” (“все включено”).

Причому раніше про це розмовляли між собою окремі підприємці, які вкрай незадоволені тим, що витрати іноземних туристів поза готелями, в яких діє дана система, впали практично до мінімуму. Зараз про це вже висловлюються відкрито і із закликами до уряду якнайшвидше заборонити «all inclusive».

Так нещодавно Бендеві Паландекен (президент TESK – Конференції торговців та ремісників Туреччини) дав широке інтерв’ю, в якому, окрім іншого, приділив увагу цій проблемі. Зокрема він зазначив, що до введення системи “all inclusive” іноземні туристи витрачали в середньому близько 900 $ за межами готелів (купівля продуктів, води, сувеніри, екскурсії, квитки на громадському транспорті тощо). Зараз вони в основному сидять у готелях, де у них «все включено» – їх витрати за межами готелів знизилися до в середньому 2$ з туриста.

На думку Паландекена, повне скасування системи «все включено» принесе країні значно більше прибутку в іноземній валюті, навіть якщо трохи зменшиться загальна кількість туристів. Мало того, цей прибуток буде рівномірно розподілятися між різними підприємницькими напрямками (гастрономія, транспортна інфраструктура, ремісники тощо), а не осідає в руках власників великих мереж готелів.