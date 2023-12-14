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ТуреччинаТуризм

В’їзд до історичного центру Стамбула планують зробити платним

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
В'їзд до історичного центру Стамбула планують зробити платним
Pixabay

Влада Стамбула (Туреччина) планує ввести плату за в’їзд автомобілів в історичний центр міста в рамках боротьби з пробками та забрудненням повітря.

Це випливає з «Плану сталого розвитку міської мобільності Стамбула» (SKUP), в якому адміністрація міста виділила 26 завдань із декарбонізації, пріоритетними з яких є розширення мережі залізничного транспорту та метро.

У місті з’являться зони з низьким рівнем викидів вихлопних газів, пілотною зоною буде оголошено історичний центр у районі площі Султанахмет. Для в’їзду туди власникам приватних авто доведеться платити збір, розмір якого поки що не називається.

“План покликаний покращити життя стамбульців, знизити використання приватних автомобілів і мотивувати мешканців міста користуватися менш шкідливими для довкілля видами транспорту”, – заявив мер міста Екрем Імамоглу.

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