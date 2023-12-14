В’їзд до історичного центру Стамбула планують зробити платним

Влада Стамбула (Туреччина) планує ввести плату за в’їзд автомобілів в історичний центр міста в рамках боротьби з пробками та забрудненням повітря.

Це випливає з «Плану сталого розвитку міської мобільності Стамбула» (SKUP), в якому адміністрація міста виділила 26 завдань із декарбонізації, пріоритетними з яких є розширення мережі залізничного транспорту та метро.

У місті з’являться зони з низьким рівнем викидів вихлопних газів, пілотною зоною буде оголошено історичний центр у районі площі Султанахмет. Для в’їзду туди власникам приватних авто доведеться платити збір, розмір якого поки що не називається.

“План покликаний покращити життя стамбульців, знизити використання приватних автомобілів і мотивувати мешканців міста користуватися менш шкідливими для довкілля видами транспорту”, – заявив мер міста Екрем Імамоглу.