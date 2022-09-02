В Анталії люксовий готель збудують на даху торгового центру

Компанія Torunlar Gayrimenkul Yatırım збудує 5-зірковий готель Hilton на даху торгового центру Mall Of Antalya, який було відкрито у 2017 році. Про це 30 серпня повідомляє портал Turizm Ajansi.

Новий готель відкриється в районі Кепез, мікрорайоні Сінан в Анталії. Він розташований поряд з аеропортом, а від пляжу досить далеко. Таким чином, можна припустити, що новий об’єкт буде розрахований насамперед на ділових туристів.

Номерний фонд готелю налічуватиме 144 номери, тобто готель зможе приймати одночасно 288 гостей. Вже відома назва нового об’єкту – Mall Of Antalya Hilton. Площа критої частини готелю становитиме 9354 квадратні метри.

Вже відомо і про те, скільки коштуватиме будівництво — воно обійдеться в 194 млн турецьких лір і дасть роботу 45 співробітникам на етапі експлуатації.

Як повідомляє турецьке видання, відомий бренд зумів отримати висновок від Міністерства довкілля та містобудування Туреччини про те, що «оцінка впливу на навколишнє середовище не потрібна».