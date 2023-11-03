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ТуреччинаТуризм

В аеропорту Стамбула стався масштабний збій системи реєстрації, всі рейси скасували

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
В аеропорту Стамбула стався масштабний збій системи реєстрації, всі рейси скасували

Як повідомляє інформагентство Anadolu, у Новому аеропорту Стамбула (Туреччина) вийшла з ладу система реєстрації. Посадкові талони не видають, люди у чергах стоять годинами та спізнюються на свої рейси.

За словами очевидців, людей в аеропорту «сотні та сотні», вони «вже кілька годин стоять у черзі без руху».

Турецький нацперевізник Turkish Airlines почав скасовувати деякі свої рейси зі стамбульської повітряної гавані.

За даними онлайн-табло Міжнародного аеропорту Стамбула, більшість міжнародних рейсів, що виконуються Turkish Airlines, має вилетіти вчасно. Багато внутрішніх рейсів, скасовано.

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