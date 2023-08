У турецькому готелі спалахнула масова бійка: працівники готелю били туристів стільцями по голові

Турецький готель став місцем «розбірок» туристів та персоналу: спалахнула масова бійка, при цьому співробітники били гостей стільцями по голові. Цей момент, як і всю бійку, зафіксувала камера телефону одного з постояльців. Шокуючі кадри, зафіксовані у відео, залишили багатьох глядачів у шоці.

Події, ймовірно, розгорнулися 31 липня в готелі Mirage World в Ічмелері, поблизу курортного міста Мармарис, проте відеозапис був опублікований в соцмережах тільки в серпні, повідомило видання Daily Mail. На кадрах було видно, як відпочиваючі вступають у сувору сутичку з персоналом готелю. Як пізніше з’ясувалося, у бійці брали участь переважно британські туристи.

Вихідною точкою конфлікту, згідно з повідомленнями в інтернеті, стала суперечка між британським відпочиваючим та співробітником готелю, після того, як один із співробітників нібито вдарив 15-річну англійку по сідницях.

Внаслідок сварки мандрівник розпочав бійку. Незабаром за представника готелю заступилася група з десяти його колег: вони агресивно атакували британця, застосовуючи стільці як зброю. У той же час на допомогу співвітчизнику настигли кілька британських відпочиваючих. Билися ногами та руками, були чути крики. Якоїсь миті один із співробітників навіть кинув стілець у туриста і влучив у голову, що зафіксовано на відеозаписі. Потім британець кинув стілець у відповідь.

На тлі заворушень чутно звуки пісні Get Up (I Feel Like Being a) Sex Machine Джеймса Брауна, додаючи атмосферу хаосу до подій. Тим часом оператор, схоже, насолоджувався хаотичними сценами, сміючись за кадром та неодноразово повторюючи «О, стілець дістали».

Допис швидко набрав популярності у Facebook, оскільки багато обурених користувачів поспішили поділитися своїми враженнями від жорстокої бійки. Один із них написав «Сподіваюся, їх усіх звільнили».

Тим, кому важливий здоровий спосіб життя, рекомендуємо прочитати: «Дослідники назвали найкорисніші продукти у світі, які є у кожному супермаркеті».