У Туреччині за день сталися два землетруси, один із них — у районі Мармарису

Як повідомляє Akşam, у турецькій провінції Мугла неподалік курорту Мармарис сьогодні вранці стався землетрус.

За даними Управління з усунення наслідків надзвичайних подій (AFAD), підземний поштовх було зафіксовано о 4:32 за місцевим часом, його магнітуда становила 4.3.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в районі Мармариса, осередок залягав на глибині 11 км.

Мешканці курорту та околиць у паніці залишали свої будинки та вибігали на вулиці.

На щастя, постраждалих та руйнувань немає.

Крім того, за повідомленням Haberler, ще один землетрус стався сьогодні о 12:23 у районі Доганшехір у провінції Малатья. Потужність підземного поштовху також становила 4.3 бали. Вогнище залягало на глибині 17.7 км.