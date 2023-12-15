У Турецькій Анталії на пляжі знайдено людський скелет

У провінції Анталія на пляжі Середземного моря виявлено людський скелет. Останки відправлені на експертизу.

Уточнювалося, що у невеликому містечку Фініці, у провінції Анталія, було виявлено людський скелет, закопаний у землю. Свідок, який надавав свідчення поліції, повідомив, що вранці 7 грудня він помітив на пляжі фрагменти скелета. На місце події приїхали співробітники жандармерії, оточили ділянку пляжу та не пускали туристів. У ході огляду місцевості вони виявили, що кістки було поховано. Після вивчення знахідки експерти підтвердили, що витягнутий скелет належав людині.

Генеральна прокуратура Фініке розпочала розслідування інциденту. Повідомлялося, що людський скелет буде направлено до Стамбульського бюро судово-медичної експертизи після завершення роботи прокурора та слідчих на місці злочину.

Довідка: Фініке — це невелике місто на південному заході Туреччини біля берегів Середземного моря. Населення складає лише 11.200 осіб. Місто туристичне, хоч мандрівники про нього мало що знають. Місто отримало свою назву від давньогрецького слова φοῖνιξ (phoinix), що означає «пальма» або «датська пальма». У Фініці є пляжі, не раз там археологи знаходили предмети античних часів. Туристи відвідують його для відпочинку на узбережжі та вивчення історії.