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У Туреччині встановлено новий рекорд високої температури

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Туреччині встановлено новий рекорд високої температури

15 серпня в Туреччині було встановлено абсолютний рекорд температури за всю історію метеоспостережень у країні.

У місті Сариджакая, яке знаходиться в провінції Ескішехір на заході Туреччини, термометри показали +49.5 °С. Цей феномен повідомили представники Міністерства довкілля, урбанізації та зміни клімату.

Попередній максимальний показник становив +49.1 °С та був зафіксований у місті Джізрі, розташованому у провінції Ширнак на південному сході країни, у липні 2021 року.

Відомий метеорологічний експерт, професор Орхан Шен, попередив раніше, що аномальна спека в центральній частині Туреччини триватиме до неділі. У той час як у регіоні Мармурового моря, включаючи Стамбул, температура залишається в нормі, коливаючись від +28 °С до +30 °С, вологість залишається високою – близько 80%.

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