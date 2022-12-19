У Туреччині розгромлена «Туристична фінансова піраміда»: поліція здійснила масштабні арешти банди шахраїв

Туристичну фінансову піраміду, організовану представниками турагентств, «розгромили» у Туреччині. Згідно із заявою турецьких ЗМІ, затримано вісім із десяти підозрюваних та арешти тривають. Орієнтовно шахраї нажилися на 55 млн. турецьких лір (близько 110 млн. гривень).

До поліції за фактом звернулися «обдурені вкладники»: 30 людей поскаржилися до провінційного управління безпеки на тій підставі, що їх обдурили з обіцянкою «високого прибутку». Передбачалося, що ті вкладуть гроші, після чого співробітники фірми обіцяли на ці гроші знайти власників будинків та яхт, здати їх туристам через турагентство та розподілити 10% прибуток між «інвесторами». Однак за фактом шахраї працювали за методом «ланцюжка Понці», вона ж класична «піраміда».

Для створення «іміджу» турфірма обзавелася деякою технікою — у тому числі мікроавтобус, 5 мотоциклів та 9 електромобілів, «щоб переконати інвесторів, що вони мають можливості». При цьому серед затриманих поки що немає голови турагентства, ініціатора цього «підприємства». Його пошуки продовжуються.

Наша довідка: «ланцюжок Понці», названий так на ім’я італійського шахрая, який «промишляв» у Штатах у двадцяті роки минулого століття, по суті є класичною «пірамідою». Чарльз Понці пообіцяв багатьом інвесторам прибутковість в 50% або вище від вкладень у поштові купони. Проте замість інвестувати довірені йому гроші, Понці просто привласнював їх собі. Афера тривала, поки Понці міг залучати нових інвесторів та використати частину їхніх грошей для виплати «доходів» попереднім вкладникам. По суті, це класична «піраміда»: першим інвесторам обіцяється серйозний відсоток прибутку, у тому числі за рахунок залучення нових учасників, з метою їх залучення також ведеться серйозна рекламна кампанія. Щоправда, «живі гроші», які спочатку отримують перші інвестори, отримані за рахунок інвестицій цих найновіших учасників. Рано чи пізно піраміда «обвалюється», причому більшість інвесторів так і не встигає повернути свої кошти.