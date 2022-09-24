У Туреччині почали банкрутувати відомі туроператори

У Туреччині спалахує скандал, пов’язаний з банкрутством відомого туроператора Detur, який колись працював і в Росії. “Реструктуризація” – принаймні, в офіційній заяві туроператора це називається саме так – за несплату туроператором номерів туристів почали виганяти з готелів, зв’язатися з представниками компанії неможливо – всі поховалися, зворотні квитки не сплачені тощо. Цього разу основні постраждалі — це європейці, насамперед, шведи.

За даними турецьких ЗМІ, не менше 50 туристів, які купили тури від Detur до Аланії, опинилися в подібній ситуації. Туристів виселили з готелю на тій підставі, що готель не отримав від “Детуру” жодних грошей за їхнє проживання. Обурені туристи запевняють, що повністю сплатили відпочинок, включаючи авіаквитки та готельні послуги через туроператора Detur.

Як додають турецькі ЗМІ, на зв’язок із туристами туроператор не виходить. А в повідомленні, відправленому ним у готель, йдеться, що Detur «була продана більшій компанії і всі комерційні угоди було припинено». Постраждалим туристам пропонують сплатити готель вдруге і зберегти квитанції, обіцяючи, що новий власник внесе гроші — щоправда, жодних точних термінів не називається, як і його назва. За попередніми даними, постраждали близько 50 туристів тільки в одному готелі Аланії – при цьому багато з них з’ясували, що їх зворотні квитки на Pegasus також не сплачені.

Водночас компанія Detur опублікувала офіційну заяву про реструктуризацію — а також про те, що призупинила діяльність в осінній період, «щоб ефективно будувати свої майбутні плани та знизити фінансові ризики». Однак оптимістичним заявам компанії суперечать публікації у шведських ЗМІ, в яких стверджується, що Detur банально збанкрутував.